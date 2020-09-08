ترامب مهاجماً الديمقراطيين: يخوضون "حملة قذرة"

واتهم ترامب الديمقراطيين كذلك بالتجسس على حملته الانتخابية في عام 2016، مشيرا إلى أن منافسه الحالي جو بايدن الذي كان نائبا للرئيس آنذاك، والرئيس السابق باراك أوباما متورطان في ذلك.





رام الله - دنيا الوطناتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين بخوض "حملة قذرة" قبيل الانتخابات، في إشارة إلى إمكانية التصويت عبر البريد في الانتخابات، والتي يعارضها بشدة.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "إنهم يلعبون لعبة قذرة، والخطوة الأكثر قذارة قد تكون الـ 80 مليون استمارة للتصويت لم يطلبها الناخبون، سيتم إرسالها إلى كافة أنحاء البلاد... هذه ستكون الحملة الأكثر قذارة".