المصريون يصوتون مجدداً في انتخابات مجلس الشيوخ

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

يبدأ اليوم الثلاثاء في مصر التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية التي لم تحسم في الجولة الأولى، وعددها 26 مقعداً.



ويجري التصويت في جولة الإعادة في 14 محافظة لم تحسم فيها المقاعد الفردية في الجولة الأولى، وفق (روسيا اليوم).



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 19 آب/أغسطس الماضي نتيجة الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي فازت فيها القائمة الوطنية بالمقاعد المخصصة للقوائم، وعددها مائة مقعد، وذلك بحصولها على تأييد أكثر من 5 في المائة ممن لهم حق التصويت، حيث أنها القائمة الوحيدة بلا منافس.



كما حسم في الجولة الأولى 74 مقعداً من المقاعد الفردية البالغ عددها مائة مقعد، وتجري الإعادة على المقاعد المتبقية، حيث جرى التصويت في انتخابات الإعادة أمس واليوم في الخارج، فيما يجري التصويت يوم غد وبعد غد في الداخل.



ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ في موعد أقصاه الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر الجاري، وفق الجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.