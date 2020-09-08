الصحة العالمية تدعو العالم للاستعداد لجائحة (كورونا) المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، دول العالم إلى الاستعداد للجائحة المقبلة، وضرورة أن يكون المجتمع الدولي على جاهزية أكبر.



وقال غيبريسوس في تصريح، اليوم الإثنين: إن "هذه الجائحة لن تكون الأخيرة. يعلمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والجوائح هي بالفعل حقيقة من حقائق الحياة".



وتابع: "عند بداية الجائحة المقبلة يجب على العالم أن يكون على استعداد أكبر مما كان عليه هذه المرة"، مجددا دعوته الموجهة لحكومات دول العالم إلى الاستثمار بقدر أكبر في قطاع الصحة العامة.



وصنفت الصحة العالمية هذا التفشي جائحة، وأصاب الفيروس حتى الآن نحو 27 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم وأودى بحياة نحو 890 ألفا منهم.