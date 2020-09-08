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وليد جنبلاط يكشف عن وصيته لإسماعيل هنية

وليد جنبلاط يكشف عن وصيته لإسماعيل هنية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ اللبناني ​وليد جنبلاط​، إن "سكة حديد بين ​فلسطين و​الخليج قد ترى النور قريباً وخط أنابيب نفط قد يربط ​عسقلان​ بالبحر العربي".

وأضاف جنبلاط بعد لقائه رئيس المكتب السياسي ل​حركة حماس، إسماعيل هنية​: "وصيتي لهنية هي وحدة الموقف الفلسطيني وهي الأهم والأساس مهما كانت الضغوطات، وأنا جاهز للمساعدة بهذا الموضوع بما أملك من إمكانيات، وأنا أعده بتسهيل الحق البدائي بالعيش للاجئ الفلسطيني  فالتمييز العنصري مجحف بحقه".

وفي سياق آخر، قال رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ إن حزبه "أيد منذ اللحظة الأولى مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أنها آخر فرصة لإنقاذ ل​لبنان بعد كارثة تدمير الأشرفية ومار مخايل والمرفأ".

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