أردوغان يُعلن تشديد الإجراءات لمحاربة فيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تشديد الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا على خلفية ارتفاع المعدلات اليومية للإصابات بالفيروس.



وقال أردوغان، مساء الاثنين: "نرى ارتفاعا في عدد الإصابات بـ "كوفيد-19"، ولذلك سيتم تشديد الإجراءات لمحاربة الوباء"، وفق وكالة (روسيا اليوم).



وأوضح الرئيس التركي أن الإجراءات تشمل تشديد الرقابة على المقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى حظر التنقل باستخدام وسائل النقل العام وقوفا، وفرض غرامات على الأشخاص غير الملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.



يذكر أن تركيا سجلت أكثر من 280 ألف إصابة بفيروس كورونا، و6730 وفاة حتى أمس الاثنين.



وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة مؤخرا، أن البلاد تمر بالذروة الثانية لعدد الإصابات بالفيروس، وذلك على خلفية تسجيل أعلى معدلات للإصابات الجديدة منذ يونيو الماضي في الفترة الأخيرة.