أول تعليق من عائلة خاشقجي على أحكام القضاء السعودي بقضية مقتله

وقال خاشقجي، ابن عم الصحفي الراحل والمتحدث باسم العائلة، وفق صحيفة (الشرق الأوسط)، إن "الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام".



ورأى أن هذه الأحكام "تعتبر رادعا لكل مجرم مسيء مهما كان"، مضيفا: "لقد ارتضينا كعائلة منذ البداية تطبيق شرع الله وحكمه. ولا توجد في العالم اليوم محكمة أو جهة تطبق شرع الله وحكمه كمحاكم المملكة العربية السعودية".



وأضاف: "لقد فوضنا أمرنا لله ثم ولاة أمرنا الذين أدوا الأمانة ونفذوا الوعد فلهم منا كأسرة خاشقجي كل الشكر والتقدير والعرفان والولاء".



وأصدرت النيابة العامة عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.



واعتبرت خطيبة خاشقجي، الباحثة التركية خديجة جنكيز، أن الأحكام الصادرة عن قضاء المملكة حول مقتله "مثال جديد للاستهزاء بالعدالة" و"مهزلة"، مطالبة بمعاقبة المسؤولين عن اغتيال الصحفي في إشارة إلى من خطط للعملية وأعطى أمرا بتنفيذها.



وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 والمعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، يوم 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.



وأدى هذا الحادث إلى تدهور حاد في العلاقات بين أنقرة والرياض، بينما تقول الحكومة التركية إن سلطات المملكة تسعى للتستر على المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة، في إشارة إلى ولي العهد السعودي، فيما اتهم الادعاء التركي 20 سعوديا في إطار القضية.





رام الله - دنيا الوطنوصف معتصم خاشقجي، محامي عائلة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل عام 2018، في قنصلية بلاده باسطنبول، أحكام قضاء المملكة في إطار هذه القضية بـ"العادلة"، معتبرا أنها "تمثل رادعا لكل مجرم ومسيء".