شؤون فلسطينية

رئيس بلدية جنين يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن الاجراءات بظل انتشار (كورونا)

رئيس بلدية جنين يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن الاجراءات بظل انتشار (كورونا)
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد فايز السعدي، رئيس بلدية جنين، أنه منذ اليوم الأول من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، شكلت البلدية لجان طوارئ تضم جميع مؤسسات المحافظة، ويتم متابعة التطورات لحظة بلحظة.

وأشار السعدي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه يتم فحص أي مواطن قبل دخوله أي مؤسسة في المحافظة، لافتا إلى أن مركز شباب الكوري في المدينة والذي بلغت قيمة بناءه ثلاثة ملايين دولار، هو مخصص لفحص (كورونا)، وهو يشمل جميع مناطق محافظة جنين.

وقال السعدي: "نحن في بلدية جنين، دائما نكون على أهبة الاستعداد، لما يحدث من تطورات، حيث نقوم بالاجراءات الوقائية بالتعاون مع الدفاع المدني، ونسبق الاحداث قبل تطورها".

ونوه رئيس بلدية جنين، إلى أنه يمنع أي مواطن فلسطيني من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 من دخول المحافظة، إلى حين التخلص من هذه الجائحة.

وأشار السعدي إلى أن المنطقة التي يتم فيها اكتشاف اصابات بالفيروس، يتم اغلافها بشكل كامل لمدة 48 ساعة بأمر من المحافظ، حيث ان طواقم الطب الوقائي يحددون المنطقة التي يتم التعامل فيها، وبعدها عندما تتوقف الاصابات ويتم السيطرة على الوضع يتم اعادة فتحها من جديد، لافتا في الوقت ذاته إلى ان الاصابات تنخفض بشكل يومي، وهناك أخرى تتعافى.

أخبار ذات صلة

كيف يمكن الحفاظ على المناطق الخضراء بغزة من إعادة انتشار فيروس (كورونا)؟

كيف يمكن الحفاظ على المناطق الخضراء بغزة من إعادة انتشار فيروس (كورونا)؟

نوفل: عرض روسيا استضافة حوار بين الفصائل افلسطينية قائماً ولكن عندما تكون الظروف مناسبة

نوفل: عرض روسيا استضافة حوار بين الفصائل افلسطينية قائماً ولكن عندما تكون الظروف مناسبة

قيادي بفتح: تم البدء بتشكيل اللجان الثلاثة ومكونة من الفصائل وشخصيات وطنية

قيادي بفتح: تم البدء بتشكيل اللجان الثلاثة ومكونة من الفصائل وشخصيات وطنية

انخفاض حدة تأثير الموجة الحارة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

انخفاض حدة تأثير الموجة الحارة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

&#34;حكاية وطن&#34; يُعلن تضامنة مع السودان إثر انهيار سد بوط بولاية النيل الأزرق

"حكاية وطن" يُعلن تضامنة مع السودان إثر انهيار سد بوط بولاية النيل الأزرق

الميزان يُصدر ورقة حقائق حول تقلّص خدمات النفايات الصلبة والسائلة بظل تفشي (كورونا) بالقطاع

الميزان يُصدر ورقة حقائق حول تقلّص خدمات النفايات الصلبة والسائلة بظل تفشي (كورونا) بالقطاع

مجلس التعاون الخليجي يطالب الرئيس عباس والقيادات الفلسطينية بالاعتذار

مجلس التعاون الخليجي يطالب الرئيس عباس والقيادات الفلسطينية بالاعتذار

شاهد: عمرو يوجه &#34;همسة أذن&#34; للأحمد وهنية بعد الاستقبال الحاشد للأخير بمخيم عين الحلوة

شاهد: عمرو يوجه "همسة أذن" للأحمد وهنية بعد الاستقبال الحاشد للأخير بمخيم عين الحلوة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;حكاية وطن&#34; يُعلن تضامنة مع السودان إثر انهيار سد بوط بولاية النيل الأزرق

"حكاية وطن" يُعلن تضامنة مع السودان إثر انهيار سد بوط بولاية النيل الأزرق

الميزان يُصدر ورقة حقائق حول تقلّص خدمات النفايات الصلبة والسائلة بظل تفشي (كورونا) بالقطاع

الميزان يُصدر ورقة حقائق حول تقلّص خدمات النفايات الصلبة والسائلة بظل تفشي (كورونا) بالقطاع

مجلس التعاون الخليجي يطالب الرئيس عباس والقيادات الفلسطينية بالاعتذار

مجلس التعاون الخليجي يطالب الرئيس عباس والقيادات الفلسطينية بالاعتذار

شاهد: عمرو يوجه &#34;همسة أذن&#34; للأحمد وهنية بعد الاستقبال الحاشد للأخير بمخيم عين الحلوة

شاهد: عمرو يوجه "همسة أذن" للأحمد وهنية بعد الاستقبال الحاشد للأخير بمخيم عين الحلوة

محافظ غزة يوجه نداءً لوقف الاقتتال بين عائلتين في حي الشجاعية

محافظ غزة يوجه نداءً لوقف الاقتتال بين عائلتين في حي الشجاعية

مركز حقوقي: منع قضاء ومحامين من دخول مجمع المحاكم بالبيرة &#34;سابقة خطيرة&#34;

مركز حقوقي: منع قضاء ومحامين من دخول مجمع المحاكم بالبيرة "سابقة خطيرة"

وزيرة الصحة تضع حجر الأساس لمستشفى &#34;الإسراء الجامعي&#34;

وزيرة الصحة تضع حجر الأساس لمستشفى "الإسراء الجامعي"

النيابة بغزة: تعاملنا مع 54 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة

النيابة بغزة: تعاملنا مع 54 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة

منوعات

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

مؤلف وملحن أغنية &#34;بلدنا يا حلوة&#34; لعمرو دياب يسخران من &#34;أفيخاي أدرعي&#34;

مؤلف وملحن أغنية "بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب يسخران من "أفيخاي أدرعي"

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

انتهاء المرحلة الأولى من تصوير أول مسلسل كوميدي سوري إماراتي سعودي

انتهاء المرحلة الأولى من تصوير أول مسلسل كوميدي سوري إماراتي سعودي

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

عربي

المصريون يصوتون مجدداً في انتخابات مجلس الشيوخ

المصريون يصوتون مجدداً في انتخابات مجلس الشيوخ

السودان يحذر من فيضانات جديدة ومخاوف من ارتفاع منسوب النيل

السودان يحذر من فيضانات جديدة ومخاوف من ارتفاع منسوب النيل

مقررة الأمم المتحدة تُعلق على أحكام السعودية بقضية مقتل خاشقجي

مقررة الأمم المتحدة تُعلق على أحكام السعودية بقضية مقتل خاشقجي

الحوثيون يستهدفون مطار أبها الدولي السعودي

الحوثيون يستهدفون مطار أبها الدولي السعودي