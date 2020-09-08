رئيس بلدية جنين يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن الاجراءات بظل انتشار (كورونا)

خاص دنيا الوطن

أكد فايز السعدي، رئيس بلدية جنين، أنه منذ اليوم الأول من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، شكلت البلدية لجان طوارئ تضم جميع مؤسسات المحافظة، ويتم متابعة التطورات لحظة بلحظة.

وأشار السعدي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه يتم فحص أي مواطن قبل دخوله أي مؤسسة في المحافظة، لافتا إلى أن مركز شباب الكوري في المدينة والذي بلغت قيمة بناءه ثلاثة ملايين دولار، هو مخصص لفحص (كورونا)، وهو يشمل جميع مناطق محافظة جنين.

وقال السعدي: "نحن في بلدية جنين، دائما نكون على أهبة الاستعداد، لما يحدث من تطورات، حيث نقوم بالاجراءات الوقائية بالتعاون مع الدفاع المدني، ونسبق الاحداث قبل تطورها".

ونوه رئيس بلدية جنين، إلى أنه يمنع أي مواطن فلسطيني من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 من دخول المحافظة، إلى حين التخلص من هذه الجائحة.

وأشار السعدي إلى أن المنطقة التي يتم فيها اكتشاف اصابات بالفيروس، يتم اغلافها بشكل كامل لمدة 48 ساعة بأمر من المحافظ، حيث ان طواقم الطب الوقائي يحددون المنطقة التي يتم التعامل فيها، وبعدها عندما تتوقف الاصابات ويتم السيطرة على الوضع يتم اعادة فتحها من جديد، لافتا في الوقت ذاته إلى ان الاصابات تنخفض بشكل يومي، وهناك أخرى تتعافى.