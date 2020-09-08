كيف يمكن الحفاظ على المناطق الخضراء بغزة من إعادة انتشار فيروس (كورونا)؟
خاص دنيا الوطن
أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن تصنيف المناطق من خضراء أو حمراء أو صفراء، مرتبط بالإجراءات الطبية، ولكن هذا التصنيف، وإن كان لازماً طبياً وفق خصوصيات تتعلق بالمتابعة والتقصي الوبائي، وغيرها من الإجراءات الطبية، إلا أن هذا الأمر يجب النظر إليه بشكل صحيح من قبل المواطنين.
وقال معروف لـ "دنيا الوطن": "حتى المناطق الخضراء، يسري عليها الإجراءات المرتبطة بضرورة اتخاذ أدوات وأساليب الوقاية، وحالة السماح للمواطنين بالتحرك فيها، وفق ضوابط وفترات زمنية محددة، لا تعني بالتأكيد أن تسير فيها الحياة وفق المعتاد".
وأضاف: "قطاع غزة دخل في مرحلة جديدة، منذ 24 آب/ أغسطس الماضي، فلا يمكن بأي حال من الأحوال، الحديث عن عودة الحياة بنسقها الطبيعي، كما كان قبل هذا التاريخ، وحتى المناطق المصنفة خضراء على محدوديتها، عليهم أن يأخذوا كل إجراءات السلامة والوقاية الشخصية، ويعوا تماماً أن عملية الحفاظ على عدم وجود بؤر للعدوى، وعدم تسجيل أي إصابة، هو عامل مهم لإبقائهم في دائرة الخطر البسيط، وليست كالحال في مناطق شمال قطاع غزة، التي تشهد تزايداً في منحنى تسجيل الإصابات، وفي بؤر انتشار العدوى".
وأشار معروف إلى أن الأساس في هذا الأمر، هو الإجراءات التي تقوم عليها الجهات الحكومية من خلال تصنيف المناطق وإشعار المواطنين بطبيعة الإصابات في مناطقهم، وفق الخارطة الجغرافية التي يتم نشرها يومياً، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الأمر الأهم هو حفاظ المواطنين على الحد الأدنى من التحرك والمخالطة، واتخاذ كل إجراءات وأساليب الوقاية الشخصية، التي تمكن من عدم انتقال العدوى، وكسر سلسلة انتشار الحالات المصابة من منطقة لمنطقة أخرى، مشيراً إلى أن تلك عوامل أمان، سواء بالمناطق الخضراء كي تبقى في ذات التصنيف، أو حتى المناطق الصفراء، حتى لا يزداد فيها منحنى الإصابات.
وفي السياق، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن مسألة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحركة، سواء بالتشديد أو التسهيل، ترتبط بالمعطيات التي تقدمها وزارة الصحة، منوهاً إلى أن المناطق التي تم تسهيل إجراءات الحركة عليها، يمكن في أي لحظة من اللحظات، أن تتغير أحوالها إذا ما تم اكتشاف أي بؤر للإصابات، أو أن تسير في منحنى متصاعد من الإصابة.
وقال: "بالتالي مسألة التشديد في إجراءات تقييد الحركة أو السماح للمواطنين بإجراءات تسهيلية، مرتبطة أساساً بمنحى تسجيل الإصابات بهذه المناطق، والبؤر المكتشفة للإصابات، لذلك هذا الأمر تحدده المعطيات التي تحدد أولاً بأول، وعلى مدار 24 ساعة".
وأضاف معروف: "نعم قد نشهد في أي وقت من الأوقات، إما تسهيلات لمناطق أو تقييدات لمناطق أخرى، بحسب الحالات الصحية، حيث قبل يومين كنا نتحدث عن محافظة غزة في ثلاثة أحياء غرب غزة، وبالأمس تم إضافة حي الصبرة، بسبب اكتشاف بؤرة للإصابة بالفيروس، لذلك هذا الأمر متغير وليس ثابتاً".
وتابع بقوله: "نأمل أن تكون المعطيات الموجودة لدى وزارة الصحة إيجابية، فيما يخص ثبات البؤر المكتشفة من الإصابات وعدم تجاوزها لمناطق جديدة، ولتستقر الأمور على حال فيما يخص تسهيلات حرية الحركة، للمناطق التي تم الإعلان عنها بالأمس".
أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن تصنيف المناطق من خضراء أو حمراء أو صفراء، مرتبط بالإجراءات الطبية، ولكن هذا التصنيف، وإن كان لازماً طبياً وفق خصوصيات تتعلق بالمتابعة والتقصي الوبائي، وغيرها من الإجراءات الطبية، إلا أن هذا الأمر يجب النظر إليه بشكل صحيح من قبل المواطنين.
وقال معروف لـ "دنيا الوطن": "حتى المناطق الخضراء، يسري عليها الإجراءات المرتبطة بضرورة اتخاذ أدوات وأساليب الوقاية، وحالة السماح للمواطنين بالتحرك فيها، وفق ضوابط وفترات زمنية محددة، لا تعني بالتأكيد أن تسير فيها الحياة وفق المعتاد".
وأضاف: "قطاع غزة دخل في مرحلة جديدة، منذ 24 آب/ أغسطس الماضي، فلا يمكن بأي حال من الأحوال، الحديث عن عودة الحياة بنسقها الطبيعي، كما كان قبل هذا التاريخ، وحتى المناطق المصنفة خضراء على محدوديتها، عليهم أن يأخذوا كل إجراءات السلامة والوقاية الشخصية، ويعوا تماماً أن عملية الحفاظ على عدم وجود بؤر للعدوى، وعدم تسجيل أي إصابة، هو عامل مهم لإبقائهم في دائرة الخطر البسيط، وليست كالحال في مناطق شمال قطاع غزة، التي تشهد تزايداً في منحنى تسجيل الإصابات، وفي بؤر انتشار العدوى".
وأشار معروف إلى أن الأساس في هذا الأمر، هو الإجراءات التي تقوم عليها الجهات الحكومية من خلال تصنيف المناطق وإشعار المواطنين بطبيعة الإصابات في مناطقهم، وفق الخارطة الجغرافية التي يتم نشرها يومياً، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الأمر الأهم هو حفاظ المواطنين على الحد الأدنى من التحرك والمخالطة، واتخاذ كل إجراءات وأساليب الوقاية الشخصية، التي تمكن من عدم انتقال العدوى، وكسر سلسلة انتشار الحالات المصابة من منطقة لمنطقة أخرى، مشيراً إلى أن تلك عوامل أمان، سواء بالمناطق الخضراء كي تبقى في ذات التصنيف، أو حتى المناطق الصفراء، حتى لا يزداد فيها منحنى الإصابات.
وفي السياق، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن مسألة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحركة، سواء بالتشديد أو التسهيل، ترتبط بالمعطيات التي تقدمها وزارة الصحة، منوهاً إلى أن المناطق التي تم تسهيل إجراءات الحركة عليها، يمكن في أي لحظة من اللحظات، أن تتغير أحوالها إذا ما تم اكتشاف أي بؤر للإصابات، أو أن تسير في منحنى متصاعد من الإصابة.
وقال: "بالتالي مسألة التشديد في إجراءات تقييد الحركة أو السماح للمواطنين بإجراءات تسهيلية، مرتبطة أساساً بمنحى تسجيل الإصابات بهذه المناطق، والبؤر المكتشفة للإصابات، لذلك هذا الأمر تحدده المعطيات التي تحدد أولاً بأول، وعلى مدار 24 ساعة".
وأضاف معروف: "نعم قد نشهد في أي وقت من الأوقات، إما تسهيلات لمناطق أو تقييدات لمناطق أخرى، بحسب الحالات الصحية، حيث قبل يومين كنا نتحدث عن محافظة غزة في ثلاثة أحياء غرب غزة، وبالأمس تم إضافة حي الصبرة، بسبب اكتشاف بؤرة للإصابة بالفيروس، لذلك هذا الأمر متغير وليس ثابتاً".
وتابع بقوله: "نأمل أن تكون المعطيات الموجودة لدى وزارة الصحة إيجابية، فيما يخص ثبات البؤر المكتشفة من الإصابات وعدم تجاوزها لمناطق جديدة، ولتستقر الأمور على حال فيما يخص تسهيلات حرية الحركة، للمناطق التي تم الإعلان عنها بالأمس".
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