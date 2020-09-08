نوفل: عرض روسيا استضافة حوار بين الفصائل افلسطينية قائماً ولكن عندما تكون الظروف مناسبة

خاص دنيا الوطن

أكد عبد الحفيظ نوفل، سفير دولة فلسطين في روسيا، أن روسيا دائما ترحب بأي لقاءات فلسطينية يؤدي الى انهاء الانقسام واتمام المصالحة الفلسطينية، لافتا إلى أنه في السابق احتضنت روسيا، لقاءين في عامي 2011 و2019 في هذا الموضوع.

وقال نوفل، لـ"دنيا الوطن": "لازال عرض الروس باستضافة حوار بين الفصائل افلسطينية قائماً، عندما تحين الظروف المناسبة، وبعد التخفص من (كورونا) واستئناف حركة الطيران، ولكن لا مشكلة لديهم بزيارات ثنائية".

وأضاف: "المبدأ العام يتمثل في التالي، أنه عمليا بعد استكمال الاجراءات التي اعلن عنها خلال اجتماع الامناء العامين بين بيروت ورام الله وتشكل اللجان، فيبدأ الحوار في فلسطين، وعندما تجد لجنة المصالحة في موسكو، تقدما في آليات الحوار على المستويات المختلفة، فإن موسكو جاهزة دائما لاستضافة اي حوار فلسطيني".

وتابع نوفل بقوله: "نريد من لقاء موسكو، أن يكون نهائياً ينتج عنه مخرجات واضحة المعالم، يؤدي فعلا الاعلان عن الية انهاء الانقسام وليس حوارا بإصدار بيانات فقط، وبالتالي الحوارات التي ستعقد في فلسطين نأمل أن تؤدي إلى نتائج إيجابية تكلل في لقاء بموسكو تعلن الفصائل فيه بانهاء الانقسام رسميا، وبالتالي لا نريد أن يكون اعلانا عاديا، لذلك فإن دعوة موسكو ستكون لاحقا حسب التقدم الذي يحصل في فلسطين".