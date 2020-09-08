شؤون فلسطينية

قيادي بفتح: تم البدء بتشكيل اللجان الثلاثة ومكونة من الفصائل وشخصيات وطنية

قيادي بفتح: تم البدء بتشكيل اللجان الثلاثة ومكونة من الفصائل وشخصيات وطنية
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد عبد الله عبد الله، القيادي في حركة فتح، أن كون انعقاد اجتماع الأمناء العامين برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هي خطوة مهمة جداً على طريق إنهاء الانقسام وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة الاخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح عبد الله لـ"دنيا الوطن"، أنه من المتوقع أن تعتمد اللجان الثلاثة التي في طريقها للتشكيل الآن، المبدأ الذي أقره صالح العاروري وجبريل الرجوب خلال اللقاء بيهم، عندما انطلاقا من النقاط التي توحد الشعب الفلسطيني.

وقال: "اذا كنا سنبدأ من نقاط الخلاف، ستأخذنا لفترة طويلة ولن نتوصل لاتفاق، وبالتالي علينا أن نبدأ من نقاط الاتفاق وهي استراتيجية وأساسية، والتي ستقود الى بناء جسور الثقة، وتسهل النقاط التي يوجد بها خلاف".

وحول امكانية دمج حركتي حماس والجهاد في منظمة التحرير، أشار عبد الله إلى أن المنظمة مفتوحة للحركتين، لافتا إلى أن الحركتي كان خيارهما بألا يكونا داخل المنظمة.

وفي السياق، أكد القيادي في حركة فتح، أنه تم البدء بتشكيل اللجان الثلاثة التي تم الاعلان عنها خلال البيان الختامي للأمناء العامين، لافتا إلى ان الجهود متواصلة في ذلك، حيث ستتكون ممثلة من الفصائل المكونة من 14 فصيلا، ومنها أيضا شخصيات وطنية لها دور مشهود به.

وحول لقاء اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على تلفزيون فلسطين أمس الاثنين، قال عبد الله: "إن الاعلام للكل، واسماعيل هنية كان ودودا خلال كلمته في الاجتماع، حيث نعت الرئيس محمود عباس بالحبيب والعزيز، فهذه النفسية والاسلوب هو الذي يزيل شجون او شبهات، بل تقربنا من بعضها، وكل مؤسساتنا هي للشعب الفلسطيني قيادة وفصائلا".

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