شؤون فلسطينية

انخفاض حدة تأثير الموجة الحارة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

انخفاض حدة تأثير الموجة الحارة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يتراجع تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد لتصبح أقل حدة مقارنة مع الأيام الماضية مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يبقى تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد بحدة اقل مقارنة مع الأيام الماضية مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس: يبقى تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يتراجع تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد لتصبح أقل حده مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال الموجة شديدة الحرارة من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 33-22 33-22 36-23 بيت لحم 33-22 33-22 36-23
رام الله والبيرة 32-21 32-21 35-22 طولكرم 33-23 33-23 35-24
نابلس 34-23 34-23 37-24 قلقيلية 33-23 33-23 35-24
جنين 35-24 35-24 39-26 سلفيت 33-22 33-22 36-23
طوباس 36-25 36-25 40-27 روابي 34-23 34-23 37-24
الخليل 32-21 32-21 36-22 غزه 31-24 31-24 33-25
أريحا 40-29 40-29 44-31 خانيونس 31-24 31-24 33-25
الأغوار الشمالية 38-27 38-27 42-29 رفح 32-24 32-24 34-24

أخبار ذات صلة

رئيس بلدية جنين يتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن الاجراءات بظل انتشار (كورونا)

رئيس بلدية جنين يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن الاجراءات بظل انتشار (كورونا)

كيف يمكن الحفاظ على المناطق الخضراء بغزة من إعادة انتشار فيروس (كورونا)؟

كيف يمكن الحفاظ على المناطق الخضراء بغزة من إعادة انتشار فيروس (كورونا)؟

نوفل: عرض روسيا استضافة حوار بين الفصائل افلسطينية قائماً ولكن عندما تكون الظروف مناسبة

نوفل: عرض روسيا استضافة حوار بين الفصائل افلسطينية قائماً ولكن عندما تكون الظروف مناسبة

قيادي بفتح: تم البدء بتشكيل اللجان الثلاثة ومكونة من الفصائل وشخصيات وطنية

قيادي بفتح: تم البدء بتشكيل اللجان الثلاثة ومكونة من الفصائل وشخصيات وطنية

&#34;حكاية وطن&#34; يُعلن تضامنة مع السودان إثر انهيار سد بوط بولاية النيل الأزرق

"حكاية وطن" يُعلن تضامنة مع السودان إثر انهيار سد بوط بولاية النيل الأزرق

الميزان يُصدر ورقة حقائق حول تقلّص خدمات النفايات الصلبة والسائلة بظل تفشي (كورونا) بالقطاع

الميزان يُصدر ورقة حقائق حول تقلّص خدمات النفايات الصلبة والسائلة بظل تفشي (كورونا) بالقطاع

مجلس التعاون الخليجي يطالب الرئيس عباس والقيادات الفلسطينية بالاعتذار

مجلس التعاون الخليجي يطالب الرئيس عباس والقيادات الفلسطينية بالاعتذار

شاهد: عمرو يوجه &#34;همسة أذن&#34; للأحمد وهنية بعد الاستقبال الحاشد للأخير بمخيم عين الحلوة

شاهد: عمرو يوجه "همسة أذن" للأحمد وهنية بعد الاستقبال الحاشد للأخير بمخيم عين الحلوة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;حكاية وطن&#34; يُعلن تضامنة مع السودان إثر انهيار سد بوط بولاية النيل الأزرق

"حكاية وطن" يُعلن تضامنة مع السودان إثر انهيار سد بوط بولاية النيل الأزرق

الميزان يُصدر ورقة حقائق حول تقلّص خدمات النفايات الصلبة والسائلة بظل تفشي (كورونا) بالقطاع

الميزان يُصدر ورقة حقائق حول تقلّص خدمات النفايات الصلبة والسائلة بظل تفشي (كورونا) بالقطاع

مجلس التعاون الخليجي يطالب الرئيس عباس والقيادات الفلسطينية بالاعتذار

مجلس التعاون الخليجي يطالب الرئيس عباس والقيادات الفلسطينية بالاعتذار

شاهد: عمرو يوجه &#34;همسة أذن&#34; للأحمد وهنية بعد الاستقبال الحاشد للأخير بمخيم عين الحلوة

شاهد: عمرو يوجه "همسة أذن" للأحمد وهنية بعد الاستقبال الحاشد للأخير بمخيم عين الحلوة

محافظ غزة يوجه نداءً لوقف الاقتتال بين عائلتين في حي الشجاعية

محافظ غزة يوجه نداءً لوقف الاقتتال بين عائلتين في حي الشجاعية

مركز حقوقي: منع قضاء ومحامين من دخول مجمع المحاكم بالبيرة &#34;سابقة خطيرة&#34;

مركز حقوقي: منع قضاء ومحامين من دخول مجمع المحاكم بالبيرة "سابقة خطيرة"

وزيرة الصحة تضع حجر الأساس لمستشفى &#34;الإسراء الجامعي&#34;

وزيرة الصحة تضع حجر الأساس لمستشفى "الإسراء الجامعي"

النيابة بغزة: تعاملنا مع 54 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة

النيابة بغزة: تعاملنا مع 54 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة

منوعات

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

مؤلف وملحن أغنية &#34;بلدنا يا حلوة&#34; لعمرو دياب يسخران من &#34;أفيخاي أدرعي&#34;

مؤلف وملحن أغنية "بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب يسخران من "أفيخاي أدرعي"

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

انتهاء المرحلة الأولى من تصوير أول مسلسل كوميدي سوري إماراتي سعودي

انتهاء المرحلة الأولى من تصوير أول مسلسل كوميدي سوري إماراتي سعودي

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

عربي

المصريون يصوتون مجدداً في انتخابات مجلس الشيوخ

المصريون يصوتون مجدداً في انتخابات مجلس الشيوخ

السودان يحذر من فيضانات جديدة ومخاوف من ارتفاع منسوب النيل

السودان يحذر من فيضانات جديدة ومخاوف من ارتفاع منسوب النيل

مقررة الأمم المتحدة تُعلق على أحكام السعودية بقضية مقتل خاشقجي

مقررة الأمم المتحدة تُعلق على أحكام السعودية بقضية مقتل خاشقجي

الحوثيون يستهدفون مطار أبها الدولي السعودي

الحوثيون يستهدفون مطار أبها الدولي السعودي