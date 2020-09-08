المغرب: الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية أسبوعين إضافيين

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رام الله - دنيا الوطن

تتدراس الحكومة المغربية، في اجتماع مجلسها الأسبوعي الأربعاء، مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس (كورونا)، (كوفيد- 19) .



وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19" .



كما سيتدارس الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق ، المعتمد بأديس أبابا بإثيوبيا في 31 كانون الثاني/يناير 2016 ، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الميثاق المذكور. وسيختم المجلس أشغاله، وفق المصدر ذاته، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.