شؤون فلسطينية

"حكاية وطن" يُعلن تضامنة مع السودان إثر انهيار سد بوط بولاية النيل الأزرق

"حكاية وطن" يُعلن تضامنة مع السودان إثر انهيار سد بوط بولاية النيل الأزرق
رام الله - دنيا الوطن
أعرب مركز حكاية وطن فلسطين، عن تضامنه مع دولة السودان الشقيق إثر حادث انهيار سد بوط بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان، مسفرًا عن تدمير مئات المنازل.

وأكد بيان له، أن شعب وشباب فلسطين واقفون جنبًا إلى جنب مع الأشقاء في دولة السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث، مطالبين الحكومات العربية بضرورة تقديم الدعم والمساندة لشعب السودان، وذلك من منطلق الروابط الأخوية التي تربط الشعوب العربية .

حيث قال البيان أن الفيضان أدى إلى انهيار السد بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية النيل الأزرق ودمر مئات المنازل وتعرّضت أخرى إلى الفيضان ،كما أوضح البيان أنّ السد كان يحوي 5 ملايين متر مكعب من مياه الشرب والري.


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