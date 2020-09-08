دولي

روسيا: إدخال أول دفعة للقاح "سبوتنيك V" ضد (كورونا) للتداول العام

روسيا: إدخال أول دفعة للقاح "سبوتنيك V" ضد (كورونا) للتداول العام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الروسية عن إدخال أول دفعة للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس (كورونا) المستجد إلى التداول العام.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الروسية، في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين: "خضعت الدفعة الأولى للقاح الخاص بالوقاية من فيروس (كورونا) المستجد سبوتنيك V، الذي صممه مركز غاماليا البحثي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، للاختبارات الضرورية لجودتها في مختبرات الهيئة الفدرالية للمراقبة في مجال الصحة، وتم إدخاله إلى التداول العام".

وأضاف بيان وزارة الصحة: أنه "من المتوقع أن يتم في الوقت القريب توريد الدفعات الأولى للقاح إلى المناطق الروسية"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتعد روسيا أول دولة في العالم تعلن تسجيل لقاح مضاد لفيروس (كورونا) وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V".

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