شؤون فلسطينية

شاهد: عمرو يوجه "همسة أذن" للأحمد وهنية بعد الاستقبال الحاشد للأخير بمخيم عين الحلوة

شاهد: عمرو يوجه "همسة أذن" للأحمد وهنية بعد الاستقبال الحاشد للأخير بمخيم عين الحلوة
هينة في مخيم عين الحلوة
رام الله - دنيا الوطن
وجه عضو المجلس الوطني الفلسطيني، نبيل عمرو رسالة إلى كل من عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتحن عزام الأحمد، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وقال عمرو في كلمة مسجلة نشرها عبر صفحته على (فيسبوك): إن الرسالة عبارة عن همسة في أذن الأحمد وهنية، وذلك بعد استقبال الآلاف للأخير في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأضاف: أن همسة في أذن الأحمد لأنه قائده ورئيسه في ثلاثة مجالات، قائده في منظمة التحرير، وأيضا في حركة فتح، بالإضافة إلى أنه قائد الساحة اللبنانية.

وتابع: همسة في أذن عزام الأحمد بعد استقبال الآلاف من أبناء مخيم عين الحلوة لهنية، متسائلاً: لماذا لم يكن الأحمد محمولاً على الأكتاف؟، طالبا من الأحمد بمراجعة الحسابات واسترجاع نفوذ حركة فتح ومنظمة التحرير في مخيمات لبنان.

وتابع عضو المجلس الوطني الفلسطيني: أنتقل إلى إسماعيل هنية، حيث خرج الآلاف لاستقباله في المخيم، أقوله: من الجيد أن يحملوك على الأكتاف، ولكن هل من المعقول بعد الحوار الذي حدث في بيروت أن لا نرى علماً لفلسطين في هذا الاستقبال الحاشد؟

وأضاف: هذا المشهد أنا لم أرتاح له، خاصة وأن الذين خرجوا لاستقباله هم فلسطينيون، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل أن يكون لعلم فلسطين تواجده في هذا الحشد.

وقال: هذا يذكرني بتلك الأيام الخوالي، يذكرني بأن إذاعة الثورة الفلسطينية كانت هناك، وقبل أن يبدأ الغزو الإسرائيلية الشامل أربع وجبات قصف تعرضت لها الإذاعة، وقضينا المعركة بلا إذاعة، لذلك هذه ذكريا ت شخصية.

وتابع: قبل مغادرتنا أقيم في مخيم عين الحلوة عرض عسكري ونقابي شارك به عشرات الألوف من الفلسطينيين واللبنانيين، وكان ذلك رسالة للعالم بأن منظمة التحرير هي الممثل الأساسي للشعب الفلسطيني.


 

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