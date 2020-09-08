مصر: عدد المصابين بفيروس (كورونا) يتخطى 100 ألف شخص





يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة والسكان في البلاد، 178 حالة إصابة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية، ليصل عدد المصابين منذ بدء الجائحة في مصر إلى 100041 حالة من ضمنهم 79008 حالات تم شفاؤها.







وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 900 متعاف من فيروس (كورونا) من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 11 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5541 حالة وفاة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصر فجر اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، تخطى 100 ألف شخص.