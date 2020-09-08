محافظ غزة يوجه نداءً لوقف الاقتتال بين عائلتين في حي الشجاعية

وقال في النداء الذي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إلى أهلنا في حي الشجاعية ... إلى أحبتنا في عائلتي قدوم وكساب .... إلى مخاتير وأعيان محافظة غزة.... إلى الرموز الوطنية .... إلى قادة العمل الوطني والإسلامي ....إلى الغيارى ....إلى اصحاب الهمم العالية ....إلى ذوي النخوة ....إلى النقابات والاتحادات ....إلى رجال الوطن كافة".





رام الله - دنيا الوطنوجه محافظ غزة، الوزير إبراهيم أبو النجا مساء الاثنين، نداءً لجميع الأطراف، من أجل وقف الاقتتال بين عائلتين في حي الشجاعية.وأضاف: "نستحلفكم بالله بأن تتدخلوا لوقف الكارثة التي نشبت بين العائلتين، كفانا ألما وهماً وغماً .إنا لله وإنا إليه راجعون".يشار إلى أن شجاراً عائلياً شهده حي الشجاعية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، مما أدى إلى وقوع إصابات، فيما تحدثت مصادر غير رسمية بوفاة مواطن جراء هذا الشجار، دون تأكيدات من الشرطة بغزة.