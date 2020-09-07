النيابة بغزة: تعاملنا مع 54 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت النيابة العامة في قطاع غزة، الموجز اليومي لإجراءات تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.



وقال النيابة: إنها فتحت تحقيات على مستوى محافظات قطاع غزة في 245 قضية، منها: 54 قضية تتعلق بجرائم النشر، وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.



كما فتحت التحقيق في 54 قضية، تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع، وعرض بضائع فاسدة، و137 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام، والاستقرار المجتمعي.



كما قامت النيابة العامة، باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، وعمدت كذلك إلى توقيف 40 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.





وأضافت: استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون، والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.