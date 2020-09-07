أول تعليق من تركيا على أحكام السعودية بحق قاتلي الصحفي جمال خاشقجي



وقال مدير مكتب الاتصالات للرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في سلسلة تغريدات نشرها مساء الاثنين عبر (تويتر): "الحكم النهائي الصادر اليوم عن محكمة سعودية بخصوص إعدام... خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية فشل في تحقيق توقعات تركيا والمجتمع الدولي".



وأضاف ألطون: "لا نعرف حتى الآن ماذا حصل لجثة خاشقجي، من أراد قتله وما إذا كان هناك متعاونون محليون، الأمر الذي يضع قيد الشك مصداقية العمليات القانونية في السعودية"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتابع المسؤول التركي: "نحث السلطات السعودية على التعاون مع التحقيق المستمر الذي تواصل إجراءه تركيا في قضية القتل هذه"، مشدداً على أن "تسليط الضوء على قتل خاشقجي، الذي تم ارتكابه داخل حدود تركيا، وتحقيق العدالة واجب من حيث القانون والعقلانية، وهذه طريقة وحيدة لمنع وقوع مثل هذه الفظائع مستقبلا".



وكانت النيابة العامة السعودية، أعلنت في وقت سابق من الاثنين، إغلاق قضية مقتل خاشقجي بشقيها العام والخاص، مع صدور أحكام نهائية بحق ثمانية أشخاص مدانين في إطارها.



وأصدرت النيابة العامة عقوبات بالسجن 20 عاما على خمسة متهمين، وعقوبات بالسجن بين سبع وعشر سنوات على ثلاثة آخرين.



وقتل خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.



رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول تركي مساء اليوم الاثنين: إن الأحكام السعودية بحق قاتلي الصحفي جمال خاشقي، والذي قتل في اسطنبول، لم تحقق توقعات أنقرة، داعياً المملكة للتعاون في التحقيق.