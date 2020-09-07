طولكرم: الشرطة والأجهزة الأمنية تفض حفلتي زفاف وتوقف مغننٍ لعدم الالتزام بحالة الطوارئ





وقامت بفض حفلتي زفاف، وألقت القبض على مغننٍ، وقامت بتوقيفه، وذلك لمخالفتهم تعليمات الحكومة، القاضية بإيقاف كافة الاحتفالات؛ لحصر انتشار فيروس (كورونا) في محافظات الوطن.



من جهتها، تناشد الشرطة المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية، ومبادئ التباعد الاجتماعي؛ للحفاظ على سلامتهم والسلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنفضت الشرطة والأجهزة الأمنية، مساء اليوم، حفلتي زفاف، وألقت القبض على مغننٍ؛ لعدم الالتزام بقرارات الحكومة، وحالة الطوارئ في طولكرم.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وبناء على معلومات، وصلت لغرفة عمليات شرطة المحافظة، حول إقامة حفلات زفاف في المحافظة، على الفور تحركت قوة من الشرطة الخاصة، والأجهزة الأمنية، ومركز شرطة علار وعتيل إلى المكان.