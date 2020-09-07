عائلة الغول تُصدر بيانًا حول اعتقال جيش الاحتلال لابنتها من منطقة (زيكيم)

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت عائلة الغول، بيانًا حول اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، لابنتهم المواطنة مفيدة الغول.



وقالت عائلة الغول في بيانها: "لاحقاً لما نسب عن محاولة تسلل ابنتنا مفيدة خضر الغول، فإننا نوضح أن ابنتنا المذكورة مفيدة الغول، هي من مواليد منطقة (السيفا) وتقيم مع أسرتها في المنطقة الواقعة بالقرب من الشريط الحدودي على شاطئ هربيا (زيكيم) وهي تعاني منذ طفولتها من حالة عدم اتزان، ووعي طبيعي".



وأضافت العائلة: "اعتادت مفيدة على التسرب والمشي على الشاطئ، الذي لا يبعد عن بيت أسرتها سوى بضعة عشرات من الأمتار، وقد ادعى الجيش أنه تم اعتقالها مساء اليوم من هناك، ويبدو أن مكروهاً أصابها، وتم اعتقالها".



وذكرت عائلة الغول: "إننا إذ نحمل الاحتلال كامل المسؤلية عن سلامتها، نناشد الصليب الأحمر، بالعمل على مراعاة ظروف السيدة مفيدة العقلية، وإرجاعها إلى عائلتها".



وكان جيش الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، اعتقل فلسطينية، بزعم محاولتها التسلل من شمال قطاع غزة، نحو الداخل.



وقال موقع (مفزاك درومي): إن الجيش الإسرائيلي، رصد تسللاً عند الحدود الشمالية لقطاع غزة، والقوات هرعت للمكان، ليتضح أن فلسطينية، حاولت اختراق الحدود، وتم اعتقالها، وفق زعمه.



فيما قال موقع (حدشوت بتاخون سدي): إنه قرابة الساعة 20:25 يبدو أن فلسطينية، تسللت سباحة من شمال قطاع غزة إلى الداخل، وتم اعتقالها من قبل قوة عسكرية، ونقلها لمزيد من التحقيق، ثم إذا لزم الأمر، سيتم إعادتها إلى القطاع.