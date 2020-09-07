شؤون فلسطينية

الخليل: لجان السلامة العامة تُتابع 150 منشأة وتخالف خمساً أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تُتابع 150 منشأة وتخالف خمساً أخرى
رام الله - دنيا الوطن
أكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، قامت بجولات ميدانية، اليوم الاثنين في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقال: إنه تمت زيارة ومتابعة 150 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 141 منها بشروط السلامة العامة، فيما خالفت اللجان، خمس منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة، بينما وجهت التنبيه الشديد لأربع منشآت غير ملتزمة.

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