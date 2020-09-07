الصحة بغزة تُطلق خدمة الاستعلام عن نتائج فحص (كورونا) من خلال تطبيق "صحتي"

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، عن إطلاق خدمة الاستعلام عن نتائج فحص (كورونا) من خلال تطبيق "صحتي" على الأجهزة الذكية العاملة بنظام (الأندرويد).



وأوضحت الوزارة، أن الخدمة الجديدة تتيح للمواطنين، ممن أجروا فحوصات مخبرية (pcr) عبر فرق الاستجابة السريعة، معرفة نتائج الفحوصات، وذلك بتحميل تطبيق "صحتي" من متجر (Google Play).



وبينت، أنه يمكن الاستعلام عبر إدخال رقم الهوية والدخول الإلكتروني الموحد؛ كما ويتيح التطبيق، تقديم استشارات طبية تفاعلية، وأهم الإجراءات والنصائح الوقائية من فيروس (كورونا).



للمزيد من المعلومات الضغط على الرابط: المرفق http://sehatty.ps . أو زيارة الموقع الإلكتورني www.moh.gov.ps.