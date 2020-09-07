سلفيت: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة



وقالت المحافظة في تصريح نشرته عبر صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إنه يتم تأجيل افتتاح العام الدراسي في قرية "حارس" على أن تفتح المدارس يوم الأحد المقبل، وذلك حرصاً على أطفالنا في ظل الأعداد الكبيرة من المصابين في القرية.



وأعربت المحافظة عن أملها من كافة المصابين والمحجورين، التزام منازلهم، وقواعد العزل، مشيرة إلى أنه "قد اتخذنا هذا القرار بالتشاور مع جهات الاختصاص".

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، د.عبد الله كميل، مساء اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة وفاة مصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة.وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن حالة الوفاة، هي للمواطنة حلوة مصطفى صالح من مدينة بديا غرب سلفيت، وتبلغ من العمر (78 عاماً).وأوضح كميل، أن المصابة كانت تتلقى العلاج في المستشفى الاستشاري برام الله، وهي مصابة بفيروس (كورونا)، حيث كانت تعاني من أمراض مزمنة.وتوجه المحافظ بخالص العزاء، لذوي الفقيدة، داعياً أبناء المحافظة للالتزام بالإجراءات الوقائية، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، تجنباً للمزيد من الإصابات، وحفاظاً على سلامة أبناء شعبنا.وكانت محافظة سلفيت، أصدرت مساء اليوم الاثنين، قراراً بشأن افتتاح العام الدراسي في قرية "حارس"، في ضوء الأعداد الكبيرة بإصابات فيروس (كورونا) في القرية.