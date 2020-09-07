شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة مستوطنين أحدهم بجراح خطيرة بعد تصدي الأهالي لاعتداءاتهم شرق رام الله

إصابة ثلاثة مستوطنين أحدهم بجراح خطيرة بعد تصدي الأهالي لاعتداءاتهم شرق رام الله
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المستوطنين، أحدهم بجراح خطيرة، مساء اليوم الاثنين، بعد تصدي الأهالي لاعتداءاتهم على قرية دير جرير شرق رام الله.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد تصدى مواطنون من عدة قرى شرق محافظة رام الله والبيرة، الليلة، لاقتحام من قبل المستوطنين، الذين هاجموا منطقة "رأس التين" في قرية كفر مالك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت (وفا) عن شهود عيان إن المواطنين تمكنوا من طرد المستوطنين من البؤرة الاستيطانية الجديدة التي أقاموها في المنطقة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي تواجدت لحماية المستوطنين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت: إن هناك ثلاث إصابات على الأقل من المستوطنين، أحدهم بحالة خطيرة، خلال المواجهات مع المواطنين الفلسطينيين، شرق رام الله.

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