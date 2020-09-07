محافظة سلفيت: تأجيل افتتاح العام الدراسي في قرية "حارس"



وقالت المحافظة في تصريح نشرته عبر صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إنه يتم تأجيل افتتاح العام الدراسي في قرية "حارس" على أن تفتح المدارس يوم الأحد المقبل، وذلك حرصاً على أطفالنا في ظل الأعداد الكبيرة من المصابين في القرية.





وأعربت المحافظة عن أملها من كافة المصابين والمحجورين، التزام منازلهم، وقواعد العزل، مشيرة إلى أنه "قد اتخذنا هذا القرار بالتشاور مع جهات الاختصاص".





رام الله - دنيا الوطنأصدرت محافظة سلفيت، مساء اليوم الاثنين، قراراً بشأن افتتاح العام الدراسي في قرية "حارس"، في ضوء الأعداد الكبيرة بإصابات فيروس (كورونا) في القرية.