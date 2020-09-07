قلقيلية: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة وارتفاع عدد الوفيات

وجاءت حصيلة الإصابات بالفيروس موزعة في قلقيلية بواقع 22، و"عسلة" إصابة واحدة، ليصل مجموع الإصابات النشطة حتى اليوم 531 إصابة.



وكانت المحافظة، أعلنت عبر صفحتها على (فيسبوك)، وفاة خالد عبد الكريم أحمد زيد (أبو خديجة) (60 عاماً)، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) في المشفى العسكري في نابلس، وهو من سكان قلقيلية، ويعاني من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وضيق في شرايين القلب.



وبذلك تكون هذه الوفاة، هي العاشرة من محافظة قلقيلية، تأثراً بفيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنأفادت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، بتسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).