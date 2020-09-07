دولي

(مكان): وفد إماراتي يصل إلى إسرائيل في 22 من الشهر الجاري

(مكان): وفد إماراتي يصل إلى إسرائيل في 22 من الشهر الجاري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، مساء اليوم الاثنين: بأن وفداً حكومياً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سيصل إلى إسرائيل في 22 من الشهر الجاري.

ووصفت الهيئة الزيارة بـ "التاريخية"، حيث سيتم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع بين الجانبين، وذلك بعد زيارة الوفد الإسرائيلي لها مؤخراً. 

وستتناول المحادثات ‎تطبيع العلاقات في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والسياحية والعلمية.

وكانت وسائل إعلام عربية، كشفت بأن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات، سيتم توقيعها في الولايات المتحدة في 13 من الشهر الجاري، دون تأكيدات من مصادر رسمية.

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