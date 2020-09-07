كهرباء غزة: سيطرأ تحسن على الجدول الحالي.. في هذا الموعد

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خاص دنيا الوطن

أكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أنه خلال الأيام المقبلة، ومع انحسار موجة الحر الحالية، فمن المتوقع أن يتم تطبيق جدول توزيع الكهرباء بشكل أفضل من الجدول الحالي، لافتة إلى أنه سيكون هناك ثماني ساعات بدون عجز، وقد تتوفر ساعات إضافية.



وأشارت الشركة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الجدول المعمول به حالياً، ثماني ساعات وصل، وثماني قطع مع عجز من ساعة إلى ساعتين، وذلك حسب الأحمال.



وأوضحت الشركة، أن هناك ثلاثة مولدات تعمل حاليا في محطة التوليد، ويتم استلام قرابة 62 ميجاوات منها، فيما تحصل من الخطوط الإسرائيلية على 120 ميجاوات.