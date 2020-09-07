شؤون فلسطينية

العاروري: نتواصل يومياً مع فتح لبلورة صيغة لإنجاح مخرجات اجتماع "الأمناء العامون"

العاروري: نتواصل يومياً مع فتح لبلورة صيغة لإنجاح مخرجات اجتماع "الأمناء العامون"
صالح العاروري
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، صالح العاروري: إنه تم الاتفاق خلال اجتماع "الأمناء العامون" الخميس الماضي، على ثلاثة مسارات لمواجهة التحديات.

وأوضح في تصريحات لقناة (الميادين): أن المسار الأول، هو مواجهة خطة الضم من خلال تشكيل قيادة فلسطينية موحدة، والمسار الثاني، تشكيل هيئة مختصة لتقديم تصور عملي بتاريخ وخطوات محددة خلال خمسة أسابيع لإعادة وبناء منظمة التحرير، بحيث تضم الجميع، والمسار الثالث: إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال العاروري: نحن على تواصل يومي مع الإخوة بفتح لبلورة صيغة، تكون قادرة على إنجاح مخرجات اجتماع "الأمناء العامون"،  مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مسبقاً على مخرجات الأمناء العامين.

وقال العاروري: إن استراتيجيتنا نحن وحركة فتح على تطوير المسار الوطني، وأن نذهب لتطبيقات عملية، مشيراً إلى أننا "بادرنا بالاتصال بالإخوة في فتح، وأرسلنا رسالة لأبو مازن لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية.

وشدد على أن موقف الفصائل موحد رافض لـ (صفقة القرن) ومستعد لمواجهة هذا الخطر، مضيفاً: أن المقاومة والثورة وإرداة شعبنا، هي من تُحصّل مطالب شعبنا، وليس المفاوضات السياسية.

وقال العاروري: إن (صفقة القرن) و"الضم" والتطبيع طعنات غادرة ومؤلمة لشعبنا وقضيتنا، مشيراً إلى أنه "ليس لدينا خيار أن نسلم بالانقسام والخصومة الداخلية.

وشدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، على "أننا سنبذل كل جهدنا صادقين لإنجاح مسار مؤتمر الأمناء العامين" خاصة وأن "خطوة مؤتمر الأمناء العامين، مطلب نلح عليه منذ سنوات".

وفيما يتعلق بالوضع في القطاع، قال العاروري: إن التصعيد والتهدئة في غزة مرتبط بسلوك الاحتلال في تشديد الحصار وفي العدوان على شعبنا، مشيراً إلى أننا "وصلنا إلى مرحلة من الضغط على غزة لسنا مستعدين لتحملها، وكنا مستعدين لمعركة مفتوحة".

وشدد العاروري على "أننا إذا حصلت مواجهة مفتوحة، لن تنعم الجبهة الداخلية بالأمن، وستكون هذه الجبهة جزءاً من الحرب".

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: إن المواجهة المقبلة، ستكون نتائجها مختلفة تماماً عن المواجهات السابقة.

 

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