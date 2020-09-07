جيش الاحتلال يعتقل فلسطينية بزعم محاولتها التسلل من شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، اعتقال فلسطينية بزعم محاولتها التسلل من شمال قطاع غزة نحو الداخل.
وقال موقع (مفزاك درومي): إن الجيش الإسرائيلي، رصد تسلل عند الحدود الشمالية لقطاع غزة، والقوات هرعت للمكان، ليتضح أن فلسطينية حاولت اختراق الحدود وتم اعتقالها، وفق زعمه.
فيما قال موقع (حدشوت بتاخون سدي): إنه قرابة الساعة 20:25 يبدو أن فلسطينية تسللت سباحة من شمال قطاع غزة إلى الداخل، وتم اعتقالها من قبل قوة عسكرية، ونقلها لمزيد من التحقيق، ثم إذا لزم الأمر سيتم إعادتها إلى القطاع.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، اعتقال فلسطينية بزعم محاولتها التسلل من شمال قطاع غزة نحو الداخل.
وقال موقع (مفزاك درومي): إن الجيش الإسرائيلي، رصد تسلل عند الحدود الشمالية لقطاع غزة، والقوات هرعت للمكان، ليتضح أن فلسطينية حاولت اختراق الحدود وتم اعتقالها، وفق زعمه.
فيما قال موقع (حدشوت بتاخون سدي): إنه قرابة الساعة 20:25 يبدو أن فلسطينية تسللت سباحة من شمال قطاع غزة إلى الداخل، وتم اعتقالها من قبل قوة عسكرية، ونقلها لمزيد من التحقيق، ثم إذا لزم الأمر سيتم إعادتها إلى القطاع.
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