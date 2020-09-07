جيش الاحتلال يعتقل فلسطينية بزعم محاولتها التسلل من شمال قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، اعتقال فلسطينية بزعم محاولتها التسلل من شمال قطاع غزة نحو الداخل.



وقال موقع (مفزاك درومي): إن الجيش الإسرائيلي، رصد تسلل عند الحدود الشمالية لقطاع غزة، والقوات هرعت للمكان، ليتضح أن فلسطينية حاولت اختراق الحدود وتم اعتقالها، وفق زعمه.



فيما قال موقع (حدشوت بتاخون سدي): إنه قرابة الساعة 20:25 يبدو أن فلسطينية تسللت سباحة من شمال قطاع غزة إلى الداخل، وتم اعتقالها من قبل قوة عسكرية، ونقلها لمزيد من التحقيق، ثم إذا لزم الأمر سيتم إعادتها إلى القطاع.