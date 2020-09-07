مباشر | لقاء مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري

شؤون فلسطينية

وفدان من "الشعبية" و"الشعبية القيادة العامة" يلتقيان نائب وزير الخارجية الروسية بدمشق

وفدان من "الشعبية" و"الشعبية القيادة العامة" يلتقيان نائب وزير الخارجية الروسية بدمشق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
التقى د.طلال ناجي الامين العام المساعد للجبهة و بمشاركة السيد أنور رجا عضو المكتب السياسي مع وميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، والكسندر كينشاك مساعده لشؤون الشرق الاوسط كما ضم اللقاء وفد من الجبهة الشعبية ترأسه ابو أحمد فؤاد نائب الامين العام للجبهة، وعضو المكتب السياسي ماهر الطاهر.

بحث الطرفان المخاطر الكبرى التي باتت تهدد القضية الفلسطينية وأبدى بوغدانوف ارتياحه للقاء "الأمناء العامون" الذي جرى الاسبوع الماضي في بيروت و ابدى استعداد موسكو لاستضافة الحوار القادم بين الفصائل و تقديم ما يلزم من جهد لانجاح هذا الحوار.

كذلك تطرق الطرفان الى قضايا عربية محتلفة ذات صلة بالملف الفلسطيني و خاصة ما تتعرض له سوريا من ضغوط وأعرب الجميع عن أهمية توحيد الجهود في إطار محور الحلفاء لمواجهة التحديات الكبرى.

من جانب آخر أعرب وفد الجبهتين القيادة العامة والشعبية عن تقديرهما لدور روسيا في دعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية العادلة .

أخبار ذات صلة

جمعية أطباء الأطفال تصدر عدة توصيات لطلبة المدارس حول الوقاية من (كورونا)

جمعية أطباء الأطفال تصدر عدة توصيات لطلبة المدارس حول الوقاية من (كورونا)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينية بزعم محاولتها التسلل من شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينية بزعم محاولتها التسلل من شمال قطاع غزة

هنية لجنبلاط: حريصون على أمن لبنان واستقراره

هنية لجنبلاط: حريصون على أمن لبنان واستقراره

&#34;الداخلية&#34; بغزة: إجراءات التخفيف تخضع لتقييم مستمر وعلى مدار الساعة

"الداخلية" بغزة: إجراءات التخفيف تخضع لتقييم مستمر وعلى مدار الساعة

قيادي بـ (حماس): اعتقال المعارضين لـ (سيداو) اعتداء على حرية التعبير

قيادي بـ (حماس): اعتقال المعارضين لـ (سيداو) اعتداء على حرية التعبير

حزب الشعب يطالب بوقف التدهور في الحريات العامة وتعزيز استقلال القضاء

حزب الشعب يطالب بوقف التدهور في الحريات العامة وتعزيز استقلال القضاء

وزارة الاتصالات تُصدر تنويهًا مهمًا للمستفيدين من المنحة القطرية

وزارة الاتصالات تُصدر تنويهًا مهمًا للمستفيدين من المنحة القطرية

روحي فتوح: الاحتلال وإدارة سجونه يتعمد إهمال ظروف الأسرى والمعتقلين بجميع مناحي الحياة

روحي فتوح: الاحتلال وإدارة سجونه يتعمد إهمال ظروف الأسرى والمعتقلين بجميع مناحي الحياة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

وفدان من &#34;الشعبية&#34; و&#34;الشعبية القيادة العامة&#34; يلتقيان نائب وزير الخارجية الروسية بدمشق

وفدان من "الشعبية" و"الشعبية القيادة العامة" يلتقيان نائب وزير الخارجية الروسية بدمشق

حزب الشعب يطالب بوقف التدهور في الحريات العامة وتعزيز استقلال القضاء

حزب الشعب يطالب بوقف التدهور في الحريات العامة وتعزيز استقلال القضاء

روحي فتوح: الاحتلال وإدارة سجونه يتعمد إهمال ظروف الأسرى والمعتقلين بجميع مناحي الحياة

روحي فتوح: الاحتلال وإدارة سجونه يتعمد إهمال ظروف الأسرى والمعتقلين بجميع مناحي الحياة

معروف: لا يمكن العودة للحياة الطبيعية في ظل تسجيل الإصابات

معروف: لا يمكن العودة للحياة الطبيعية في ظل تسجيل الإصابات

حماس: اشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي

حماس: اشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي

جمعية رجال الأعمال تطالب بإغاثة سكان غزة وتقديم المساعدة للمصانع والقطاع الخاص

جمعية رجال الأعمال تطالب بإغاثة سكان غزة وتقديم المساعدة للمصانع والقطاع الخاص

قيادي بـ (حماس): قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة

قيادي بـ (حماس): قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة

الاحتلال يفرج عن قيادي في حماس بعد 20 شهرًا من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن قيادي في حماس بعد 20 شهرًا من الاعتقال

منوعات

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

مؤلف وملحن أغنية &#34;بلدنا يا حلوة&#34; لعمرو دياب يسخران من &#34;أفيخاي أدرعي&#34;

مؤلف وملحن أغنية "بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب يسخران من "أفيخاي أدرعي"

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

عربي

العراق.. إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان لـ&#34;فرض القانون&#34;

العراق.. إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان لـ"فرض القانون"

كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال بيد &#34;خلية الحرازات&#34;

كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال بيد "خلية الحرازات"

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء

الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى

الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى