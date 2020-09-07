وفدان من "الشعبية" و"الشعبية القيادة العامة" يلتقيان نائب وزير الخارجية الروسية بدمشق



بحث الطرفان المخاطر الكبرى التي باتت تهدد القضية الفلسطينية وأبدى بوغدانوف ارتياحه للقاء "الأمناء العامون" الذي جرى الاسبوع الماضي في بيروت و ابدى استعداد موسكو لاستضافة الحوار القادم بين الفصائل و تقديم ما يلزم من جهد لانجاح هذا الحوار.



كذلك تطرق الطرفان الى قضايا عربية محتلفة ذات صلة بالملف الفلسطيني و خاصة ما تتعرض له سوريا من ضغوط وأعرب الجميع عن أهمية توحيد الجهود في إطار محور الحلفاء لمواجهة التحديات الكبرى.



من جانب آخر أعرب وفد الجبهتين القيادة العامة والشعبية عن تقديرهما لدور روسيا في دعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية العادلة .







رام الله - دنيا الوطنالتقى د.طلال ناجي الامين العام المساعد للجبهة و بمشاركة السيد أنور رجا عضو المكتب السياسي مع وميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، والكسندر كينشاك مساعده لشؤون الشرق الاوسط كما ضم اللقاء وفد من الجبهة الشعبية ترأسه ابو أحمد فؤاد نائب الامين العام للجبهة، وعضو المكتب السياسي ماهر الطاهر.