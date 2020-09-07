هنية لجنبلاط: حريصون على أمن لبنان واستقراره

إسماعيل هنية ووليد جنبلاط

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رام الله - دنيا الوطن

زار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية والوفد المرافق له رئيسَ الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وذلك في مقرّ إقامته بمدينة بيروت اليوم الإثنين 7/9/2020.



وحضر اللقاء عن حركة حماس، إضافة إلى هنية، د. ماهر صلاح رئيس حركة حماس بالخارج، ورئيس مكتب العلاقات العربية والدولية عزت الرشق؛ ونائب رئيس مكتب العلاقات العربية والدولية أسامة حمدان، وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي.



وأعرب هنية عقب اللقاء عن حرص الحركة على أمن لبنان واستقراره، كما شكر جنبلاط على مواقفه الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني في لبنان، وثمّن موقفه المساند للوحدة الفلسطينية، وإبداءه الاستعداد للعمل على تسهيل كل ما يمكن أن يحقق العيش الكريم للاجئ الفلسطيني في لبنان.



كما جدد التمسك بثوابت الشعب الفلسطيني، وحقوقه التاريخية، وأكد علاقات حماس المميزة والمتوازنة مع كل المكونات اللبنانية، وأن الحركة لا تتدخل بشؤون لبنان الداخلية، وتعمل دائمًا على علاقات فلسطينية لبنانية أخوية ومتميزة.



وكرر هنية موقف الحركة الرافض لأي عملية تطبيع، وكذلك للمشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها مشروع "صفقة القرن"، ومشروع الضم.