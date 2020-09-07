إسرائيل: تأجيل فرض الإغلاق الليلي على التجمعات المصنفة حمراء إلى الغد





ونقلت عن مصدر مسؤول: إن الاتصالات مع هذه البلدات لم تنته بعد وهناك حاجة للمزيد من الوقت للاستعدادات، حيث سيُفرض الإغلاق يوميًا من الساعة السابعة مساءً وحتى الخامسة فجرًا.



وبموجب هذه الإجراءات يتسنى للسكان الخروج من البيت مسافة أقصاها 500 متر باستثناء الحالات الطارئة، وستغلق المحال التجارية ما عدا الحيوية منها.



وفي البلدات والمدن الحمراء لن تنتظم الدراسة باستثناء التعليم الخاص، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن القيود ليست بسهلة ولكن لا مفر منها في الوضع الراهن.



أما زعيم المعارضة يئير لابيد، فرأى أن حكومة نتنياهو لم تصبح منقطعة عن الشعب فحسب بل أصبحت حكومة خطيرة، مضيفًا ان الجمهور لم يعد يوافق على دفع ثمن ما وصفه بالسمسرة الرخيصة التي تنتهجها الحكومة.



فيما دعا أفيغدور ليبرمان الجمهور إلى عدم الانصياع للتعليمات الحكومية بشأن (كورونا) بداع أنها غير قانونية وتأتي من منطلق الحفاظ على الائتلاف الحكومي فقط.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم الاثنين، بأنه تقرر تأجيل فرض الإغلاق الليلي على نحو 40 تجمعاً سكنياً موبوءاً ومصنفة حمراء من اليوم إلى غدٍ.