"الداخلية" بغزة: إجراءات التخفيف تخضع لتقييم مستمر وعلى مدار الساعة

وتابع: إجراءات التخفيف خلال 48 ساعة الماضية تندرج تحت في إطار السماح للمواطن بالحصول على احتياجاته بشكل أوسع في المناطق التي تم فيها التخفيف، والسماح لبعض الحرف بالعمل، وتحرك للمواطنين بشكل محدود في ساعات النهار.





وقال المتحدث باسم "الداخلية": إن الأجهزة الشرطية والأمنية لديها تعليمات باستيعاب المواطنين، وتنفيذ القرارات المتخذة وفق الإجراءات القانونية.



ووجه البزم التحية لشعبنا على انضباطه والتزامه بالإجراءات المتخذة، وتعاونه مع الأجهزة الشرطية والأمنية في تطبيقها.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم: إنه على مدار الأيام السابقة، "استطعنا مع وزارة الصحة تحديد بؤر تفشي الوباء في مناطق محددة من القطاع".وقال في تصريحات لقناة (الأقصى) إنه "بناء على الترصد والمتابعة للحالة الوبائية بدأنا اتخاذ إجراءات التخفيف عن المواطنين في محافظتي رفح وخانيونس ثم الوسطى".وشدد على أن العدد الأكبر من الإصابات يتركز في محافظة شمال غزة، مشيراً إلى أن "الداخلية"، بدأت الليلة الماضية بتخفيف الإجراءات في محافظة غزة، التي تتضمن مناطق لم يتفشّ فيها الوباء بشكل كبير من خلال فحوصات وزارة الصحة.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، البزم: عملنا منذ البداية من أجل كسر انتشار المرض والحد من تفشيه، و"الآن بعد مرور أكثر من أسبوعين استطعنا تحديد مراكز التفشي الكبيرة، ونفرض فيها الإجراءات المشددة، ونُخفف عن المناطق الأخرى".وأضاف البزم: أن التخفيف يأتي في إطار ضوابط وليس إنهاءً للإجراءات بشكل كامل، ويتم السماح بالحركة وفق إجراءات السلامة والوقاية.وأشار إلى أننا "نحرص على أن تبقى الاحتياجات الأساسية للمواطن متوفرة في إطار ضوابط الوقاية والسلامة"، مشددا على أن "إجراءات التخفيف تخضع لتقييم مستمر وعلى مدار الساعة".