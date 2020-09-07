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شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): اعتقال المعارضين لـ (سيداو) اعتداء على حرية التعبير

قيادي بـ (حماس): اعتقال المعارضين لـ (سيداو) اعتداء على حرية التعبير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن زيدان قمع الأجهزة الأمنية في رام الله للاحتجاجات السلمية الرافضة لاتفاقية سيداو أو المطالبة بإصلاح النظام القضائي في الضفة.

واعتبر في تصريحات نقلها موقع (حرية نيوز)، اعتقال المعارضين لـ (سيداو) ومن بينهم نخب علمية، اعتداء على حرية التعبير ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الأساسي.

وأكد زيدان أن الحكومة في رام الله تتجاهل ما رفع اليها من عرائض ومطالبات شعبية واسعة برفض تمرير ما سمي بقانون حماية الأسرة.

وطالب الحكومة بالإعلان بوضوح عن سحب القانون من النقاش بدل استمرار استفزاز مشاعر وعقيدة الاغلبية الرافضة للقانون السيداوي، وتفويت الفرصة على من وصفهم بالأقلية المعزولة التي حاولت تمرير القانون تحت ستار قانون الطوارئ وجائحة (كورونا).

وفيما يتعلق بمنع عدد من القضاة من عقد مؤتمر في رام الله اليوم أكد زيدان أن ما يجري هو مجزرة بحق السلطة القضائية وتفريغ لها من محتواها واهدار لهيبتها بتسلط الذراع التنفيذي.

وقال :" ما جرى اليوم من تطويق لمجمع المحاكم ومنع القضاة من الدخول هو حلقة في سلسلة الخطوات الرامية الى تهميش دور القضاء النزيه وتجييره لصالح نفوذ السلطة التنفيذية وقد سبقته خطوات عديدة بدأت من القفز على نصوص القانون الأساسي وتعيين محكمة دستورية لتحقيق أغراض السلطة التنفيذية وأولها حل المجلس التشريعي".

وأكد زيدان أن هذه السلسلة المتصلة من الانتهاكات تشير الى تنمر السلطة التنفيذية واستغلالها وحرصها على الهيمنة في غياب مجلس تشريعي منتخب وتكميم أفواه القضاة الأحرار لتمرير كل التجاوزات على الحريات والشؤون العامة من اهدار للثروات وتضييع للمسؤولية الإدارية.

وأشار إلى أن ما جرى اليوم سبقه التلاعب بتعيين قضاة مجلس القضاء الاعلى وتوقيعهم على استقالات بدون تاريخ لضمان عدم حيادهم، الى جانب اجراءات قمع ومجالس تأديب واقصاء للقضاة الشرفاء ومنعهم من ابداء رأيهم في الشؤون العامة وصولا الى منع قاضية في المحكمة العليا من دخول مكتبها.

وحذر زيدان من وجود محاولات حثيثة لإصدار قرارات بقانون لتكريس التدخل في عمل السلطة القضائية وكبت الحريات واقصاء القضاة الأحرار.

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