حزب الشعب يطالب بوقف التدهور في الحريات العامة وتعزيز استقلال القضاء





وطالب في بيان صحفي، ظهر اليوم الاثنين، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، باحترام الحقوق والحريات وتعزيز استقلال القضاء.



وفيما يلي نص البيان:



يعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره لقيام الأجهزة الأمنية بمنع دخول القضاة والمحامين إلى مجمع المحاكم بمدينة البيرة، وكذلك الاجراءات الأمنية المبالغة التي رافقت وقفة سلمية ومؤتمر صحفي للمطالبة بإصلاح القضاء.



إن حزب الشعب وهو يدعو أعلى المستويات السياسية في السلطة الوطنية بالتدخل لوقف هذا التدهور الخطير، يطالب بالآتي:



1- اتخاذ كل الاجراءات الجادة والفورية التي من شأنها عدم التدخل في القضاء الفلسطيني وتعزيز وتكريس استقلاله، من جهة، وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.



2- مساءلة ومحاسبة كل جهة تقوم بانتهاك الحريات العامة وحقوق المواطنين أو تتدخل بعمل القضاء وتمس باستقلاله.



3- احترام العمل المهني للقضاة والمحامين الفلسطينيين، والمسارعة في تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقاَ لقانون السلطة القضائية.



رام الله - دنيا الوطنأعرب حزب الشعب الفلسطيني اليوم الاثنين، عن استنكاره لمنع دخول القضاة والمحامين لمجمع المحاكم.