وزارة الاتصالات تُصدر تنويهًا مهمًا للمستفيدين من المنحة القطرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، تنويهًا للمستفيدين من المنحة القطرية.
وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): إنه "يرجى من المواطنين المستفيدين من المنحة القطرية للدفعة الحالية، والذين تم تحديد الصرف لهم من خلال معرض اتصالات خارج منطقة سكنهم التوجه لأقرب مكتب بريد لتعديل المكان وصرف المنحة".
وأضافت: "على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة".
رابط الفحص من هنـــــا
أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، تنويهًا للمستفيدين من المنحة القطرية.
وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): إنه "يرجى من المواطنين المستفيدين من المنحة القطرية للدفعة الحالية، والذين تم تحديد الصرف لهم من خلال معرض اتصالات خارج منطقة سكنهم التوجه لأقرب مكتب بريد لتعديل المكان وصرف المنحة".
وأضافت: "على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة".
رابط الفحص من هنـــــا
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