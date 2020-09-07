روحي فتوح: الاحتلال وإدارة سجونه يتعمد إهمال ظروف الأسرى والمعتقلين بجميع مناحي الحياة

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رام الله - دنيا الوطن

دعا المفوض العام للعلاقات الدولية في حركة فتح ،عضو اللجنة المركزية، روحي فتوح المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل السريع والوقوف في وجه الممارسات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وخصوصا الأسرى والمعتقلين الذين يقبعون خلف قضبان الاحتلال، والوقوف عند سياسة الاهمال الطبي التي يتعرضون لها.



وقال فتوح في تصريح له اليوم وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن سلطات الاحتلال وادارة سجونها تتعمد إهمال ظروف الاسرى والمعتقلين في جميع مناحي الحياة وخصوصا الصحية، والتي كان اخرها استشهاد الاسير داوود الخطيب (45 عاماً) من مدينة بيت لحم.



وأضاف: "يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية ، وتسليط الضوء على معاناة الاسرى الفلسطينيين عالمياً"، محملاً الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن سلامة جميع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.