معروف: لا يمكن العودة للحياة الطبيعية في ظل تسجيل الإصابات

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رام الله - دنيا الوطن

قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي: إن تخفيف الإجراءات لا يعني العودة للحياة الطبيعية.



وأشار معروف إلى أنه لا يمكن العودة للحياة الطبيعية في ظل تسجيل الإصابات، مضيفًا: "إذا زادت الحركة ولم يتم الالتزام بإجراءات السلامة سيتم إعادة النظر بقرار التخفيف عن المناطق المعلن عنها".



وأضاف: قد يتفاجأ المواطنين بإعادة تشديد الإجراءات في بعض المناطق التي تم تخفيف التشديد فيها في حال اكتشاف إصابات جديدة.



وتابع معروف: نتخذ الإجراءات والقرارات وفقا لاكتشاف حالات الإصابة، كما نقوم باغلاق مربعات سكنية وليس محافظات اذا ما اكتشفت إصابات بالفيروس.