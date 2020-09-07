شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة

قيادي بـ (حماس): قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، ياسر منصور، إنّ إقدام أجهزة السلطة في الضفة الغربية على قمع المسيرات والفعاليات المناهضة لاتفاقية (سيداو) ومنع القضاة من دخول مجمع المحاكم اليوم، يتعارض مع القانون الفلسطيني وينغص أجواء المصالحة.

 واعتبر في تصريحات نقلها موقع (حرية نيوز): أن القمع واستخدام القوة المفرطة في التعامل مع الفعاليات المناهضة لاتفاقية (سيداو) يعد انقلابا في منظومة العادات والتقاليد واستمرارا في تمزيق المجتمع الفلسطيني والإبقاء على حالة الاحتقان فيه.

وأكد منصور بأنّ التظاهر وحرية التعبير عن الرأي حق مكفول في كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم اعتقال الأشخاص على خلفية حرية التعبير عن الرأي.

وتساءل منصور: "لماذا تعمد الأجهزة الشرطية والأمنية في الضفة الغربية على تأمين أي فعالية تنظم لتأييد اتفاقية سيداو في الوقت الذي لا تتوان في قمع أي فعالية ترفض ذات الاتفاقية؟".

وشدد على أن التعامل بازدواجية من قبل الحكومة مع فكرة حرية التعبير عن الرأي من شأنه أن يبقي على حالة عدم الثقة بين الحكومة والشعب الذي يتعطش للحريات ومنها حرية التعبير عن الرأي.

وعد أن ممارسات الأجهزة الأمنية والحكومة في الضفة المتمثلة بقمعها للفعاليات تارة ومنع قضاة ومحامين من دخول مجمع المحاكم في البيرة تارة ثانية، مؤشرا سلبيا حول نوايا السلطة باتجاه ملف المصالحة.

ورأى منصور بأن الأعمال القمعية من شأنها أن تنغص أجواء المصالحة وتنفي ثقة المواطن بكافة الجهود، وترسخ منظومة الكراهية وتعمقها وتنفي الإيجابية بإمكانية الوحدة في المجتمع الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

حماس: اشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي

حماس: اشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي

جمعية رجال الأعمال تطالب بإغاثة سكان غزة وتقديم المساعدة للمصانع والقطاع الخاص

جمعية رجال الأعمال تطالب بإغاثة سكان غزة وتقديم المساعدة للمصانع والقطاع الخاص

الاحتلال يفرج عن قيادي في حماس بعد 20 شهرًا من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن قيادي في حماس بعد 20 شهرًا من الاعتقال

الأردن: ندين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

الأردن: ندين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

جنين: الشرطة تفض ثماني حفلات زفاف وتغلق ثلاث قاعات للأفراح

جنين: الشرطة تفض ثماني حفلات زفاف وتغلق ثلاث قاعات للأفراح

طالع: مجلس الوزراء برئاسة اشتية يصدر عدة قرارات &#34;مهمة&#34;

طالع: مجلس الوزراء برئاسة اشتية يصدر عدة قرارات "مهمة"

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار

اشتية: نحاول الحصول على أموال المقاصة من دون أن تبتزنا إسرائيل

اشتية: نحاول الحصول على أموال المقاصة من دون أن تبتزنا إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حماس: اشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي

حماس: اشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي

جمعية رجال الأعمال تطالب بإغاثة سكان غزة وتقديم المساعدة للمصانع والقطاع الخاص

جمعية رجال الأعمال تطالب بإغاثة سكان غزة وتقديم المساعدة للمصانع والقطاع الخاص

قيادي بـ (حماس): قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة

قيادي بـ (حماس): قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة

الاحتلال يفرج عن قيادي في حماس بعد 20 شهرًا من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن قيادي في حماس بعد 20 شهرًا من الاعتقال

جنين: الشرطة تفض ثماني حفلات زفاف وتغلق ثلاث قاعات للأفراح

جنين: الشرطة تفض ثماني حفلات زفاف وتغلق ثلاث قاعات للأفراح

الصحة بغزة ستشرع بتطعيم الأطفال في بعض مراكزها الصحية

الصحة بغزة ستشرع بتطعيم الأطفال في بعض مراكزها الصحية

أبو جيش: &#34;العمل&#34; وصندوق التشغيل يوزعان مواد تعقيم على أماكن الحجر الصحي بغزة

أبو جيش: "العمل" وصندوق التشغيل يوزعان مواد تعقيم على أماكن الحجر الصحي بغزة

أصدر قرارات &#34;مهمة&#34;.. محافظ سلفيت يترأس اجتماع لجنة الطوارئ المركزية وفرق الرقابة والتفتيش

أصدر قرارات "مهمة".. محافظ سلفيت يترأس اجتماع لجنة الطوارئ المركزية وفرق الرقابة والتفتيش

منوعات

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

مؤلف وملحن أغنية &#34;بلدنا يا حلوة&#34; لعمرو دياب يسخران من &#34;أفيخاي أدرعي&#34;

مؤلف وملحن أغنية "بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب يسخران من "أفيخاي أدرعي"

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

عربي

العراق.. إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان لـ&#34;فرض القانون&#34;

العراق.. إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان لـ"فرض القانون"

كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال بيد &#34;خلية الحرازات&#34;

كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال بيد "خلية الحرازات"

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء

الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى

الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى