قيادي بـ (حماس): قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة

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رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة حماس، ياسر منصور، إنّ إقدام أجهزة السلطة في الضفة الغربية على قمع المسيرات والفعاليات المناهضة لاتفاقية (سيداو) ومنع القضاة من دخول مجمع المحاكم اليوم، يتعارض مع القانون الفلسطيني وينغص أجواء المصالحة.



واعتبر في تصريحات نقلها موقع (حرية نيوز): أن القمع واستخدام القوة المفرطة في التعامل مع الفعاليات المناهضة لاتفاقية (سيداو) يعد انقلابا في منظومة العادات والتقاليد واستمرارا في تمزيق المجتمع الفلسطيني والإبقاء على حالة الاحتقان فيه.



وأكد منصور بأنّ التظاهر وحرية التعبير عن الرأي حق مكفول في كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم اعتقال الأشخاص على خلفية حرية التعبير عن الرأي.



وتساءل منصور: "لماذا تعمد الأجهزة الشرطية والأمنية في الضفة الغربية على تأمين أي فعالية تنظم لتأييد اتفاقية سيداو في الوقت الذي لا تتوان في قمع أي فعالية ترفض ذات الاتفاقية؟".



وشدد على أن التعامل بازدواجية من قبل الحكومة مع فكرة حرية التعبير عن الرأي من شأنه أن يبقي على حالة عدم الثقة بين الحكومة والشعب الذي يتعطش للحريات ومنها حرية التعبير عن الرأي.



وعد أن ممارسات الأجهزة الأمنية والحكومة في الضفة المتمثلة بقمعها للفعاليات تارة ومنع قضاة ومحامين من دخول مجمع المحاكم في البيرة تارة ثانية، مؤشرا سلبيا حول نوايا السلطة باتجاه ملف المصالحة.



ورأى منصور بأن الأعمال القمعية من شأنها أن تنغص أجواء المصالحة وتنفي ثقة المواطن بكافة الجهود، وترسخ منظومة الكراهية وتعمقها وتنفي الإيجابية بإمكانية الوحدة في المجتمع الفلسطيني.