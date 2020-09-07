شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن قيادي في حماس بعد 20 شهرًا من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن قيادي في حماس بعد 20 شهرًا من الاعتقال
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، عن القيادي في حركة حماس الأسير عدنان الحصري، بعد انتهاء فترة محكوميته في سجون الاحتلال.

وجاء الإفراج عن الحصري (53 عاماً)، بعد أن أمضى 20 شهرا في سجون الاحتلال، وأفرج عنه من سجن (مجدو) عبر معبر الجلمة قرب مدينة جنين شمال الضفة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت وللمرة الرابعة اعتقالها للحصري لمدة ثلاثة أشهر، وذلك قبل يومين من موعد الإفراج عنه قبل أن يستأنف المحامي ضد القرار ويحصل على قراره الجوهري.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الحصري بتاريخ 11/6/2019 ولم يمض عن الإفراج عنه من اعتقال إداري حينها سوى 70 يومًا، وقبل الإفراج عنه بيومين تم تجديد الاعتقال الإداري له للمرة الرابعة.

 وكان يقبع الأسير الحصري مع ابنه مصعب في سجن (مجدو)، حيث يتعرض للاستهداف بالاعتقال والاستدعاء بشكل مستمر، وقد بلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال 11 عامًا جميعها تحت بند الاعتقال الإداري.

 وكان أطول الاعتقالات بحق الحصري عام 2013، فقد أمضى عامين ونصف في الاعتقال الإداري خاض خلالها إضرابًا عن الطعام مدة 62 يومًا برفقة مئات الأسرى الإداريين، احتجاجًا على استمرار اعتقالهم الإداري المتجدد.

أخبار ذات صلة

حماس: اشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي

حماس: اشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي

جمعية رجال الأعمال تطالب بإغاثة سكان غزة وتقديم المساعدة للمصانع والقطاع الخاص

جمعية رجال الأعمال تطالب بإغاثة سكان غزة وتقديم المساعدة للمصانع والقطاع الخاص

قيادي بـ (حماس): قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة

قيادي بـ (حماس): قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة

الأردن: ندين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

الأردن: ندين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

جنين: الشرطة تفض ثماني حفلات زفاف وتغلق ثلاث قاعات للأفراح

جنين: الشرطة تفض ثماني حفلات زفاف وتغلق ثلاث قاعات للأفراح

طالع: مجلس الوزراء برئاسة اشتية يصدر عدة قرارات &#34;مهمة&#34;

طالع: مجلس الوزراء برئاسة اشتية يصدر عدة قرارات "مهمة"

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار

اشتية: نحاول الحصول على أموال المقاصة من دون أن تبتزنا إسرائيل

اشتية: نحاول الحصول على أموال المقاصة من دون أن تبتزنا إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حماس: اشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي

حماس: اشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي

جمعية رجال الأعمال تطالب بإغاثة سكان غزة وتقديم المساعدة للمصانع والقطاع الخاص

جمعية رجال الأعمال تطالب بإغاثة سكان غزة وتقديم المساعدة للمصانع والقطاع الخاص

قيادي بـ (حماس): قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة

قيادي بـ (حماس): قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة

الاحتلال يفرج عن قيادي في حماس بعد 20 شهرًا من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن قيادي في حماس بعد 20 شهرًا من الاعتقال

جنين: الشرطة تفض ثماني حفلات زفاف وتغلق ثلاث قاعات للأفراح

جنين: الشرطة تفض ثماني حفلات زفاف وتغلق ثلاث قاعات للأفراح

الصحة بغزة ستشرع بتطعيم الأطفال في بعض مراكزها الصحية

الصحة بغزة ستشرع بتطعيم الأطفال في بعض مراكزها الصحية

أبو جيش: &#34;العمل&#34; وصندوق التشغيل يوزعان مواد تعقيم على أماكن الحجر الصحي بغزة

أبو جيش: "العمل" وصندوق التشغيل يوزعان مواد تعقيم على أماكن الحجر الصحي بغزة

أصدر قرارات &#34;مهمة&#34;.. محافظ سلفيت يترأس اجتماع لجنة الطوارئ المركزية وفرق الرقابة والتفتيش

أصدر قرارات "مهمة".. محافظ سلفيت يترأس اجتماع لجنة الطوارئ المركزية وفرق الرقابة والتفتيش

منوعات

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

مؤلف وملحن أغنية &#34;بلدنا يا حلوة&#34; لعمرو دياب يسخران من &#34;أفيخاي أدرعي&#34;

مؤلف وملحن أغنية "بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب يسخران من "أفيخاي أدرعي"

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

عربي

العراق.. إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان لـ&#34;فرض القانون&#34;

العراق.. إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان لـ"فرض القانون"

كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال بيد &#34;خلية الحرازات&#34;

كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال بيد "خلية الحرازات"

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء

الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى

الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى