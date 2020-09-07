شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تفض ثماني حفلات زفاف وتغلق ثلاث قاعات للأفراح

جنين: الشرطة تفض ثماني حفلات زفاف وتغلق ثلاث قاعات للأفراح
رام الله - دنيا الوطن
فضت الشرطة مساء أمس ثماني حفلات زفاف، وأغلقت ثلاث  قاعات للأفراح، وألقت القبض على مغننٍ في جنين. 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وبناء على معلومات وصلت لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة  حفلات  زفاف في المحافظة، على الفور تحركت قوة من الشرطة إلى مكان تنظيمها وقامت بفض ثماني حفلات زفاف وإغلاق ثلاث قاعات للأفراح وقبضت على مغننٍ وذلك لمخالفتهم تعليمات الحكومة القاضية بإيقاف كافة الاحتفالات لحصر انتشار فيروس (كورونا) في محافظات الوطن.
 
هذا وتناشد الشرطة المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم والسلامة العامة.

أخبار ذات صلة

حماس: اشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي

حماس: اشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي

جمعية رجال الأعمال تطالب بإغاثة سكان غزة وتقديم المساعدة للمصانع والقطاع الخاص

جمعية رجال الأعمال تطالب بإغاثة سكان غزة وتقديم المساعدة للمصانع والقطاع الخاص

قيادي بـ (حماس): قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة

قيادي بـ (حماس): قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة

الاحتلال يفرج عن قيادي في حماس بعد 20 شهرًا من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن قيادي في حماس بعد 20 شهرًا من الاعتقال

الأردن: ندين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

الأردن: ندين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

طالع: مجلس الوزراء برئاسة اشتية يصدر عدة قرارات &#34;مهمة&#34;

طالع: مجلس الوزراء برئاسة اشتية يصدر عدة قرارات "مهمة"

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار

اشتية: نحاول الحصول على أموال المقاصة من دون أن تبتزنا إسرائيل

اشتية: نحاول الحصول على أموال المقاصة من دون أن تبتزنا إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حماس: اشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي

حماس: اشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي

جمعية رجال الأعمال تطالب بإغاثة سكان غزة وتقديم المساعدة للمصانع والقطاع الخاص

جمعية رجال الأعمال تطالب بإغاثة سكان غزة وتقديم المساعدة للمصانع والقطاع الخاص

قيادي بـ (حماس): قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة

قيادي بـ (حماس): قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة

الاحتلال يفرج عن قيادي في حماس بعد 20 شهرًا من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن قيادي في حماس بعد 20 شهرًا من الاعتقال

جنين: الشرطة تفض ثماني حفلات زفاف وتغلق ثلاث قاعات للأفراح

جنين: الشرطة تفض ثماني حفلات زفاف وتغلق ثلاث قاعات للأفراح

الصحة بغزة ستشرع بتطعيم الأطفال في بعض مراكزها الصحية

الصحة بغزة ستشرع بتطعيم الأطفال في بعض مراكزها الصحية

أبو جيش: &#34;العمل&#34; وصندوق التشغيل يوزعان مواد تعقيم على أماكن الحجر الصحي بغزة

أبو جيش: "العمل" وصندوق التشغيل يوزعان مواد تعقيم على أماكن الحجر الصحي بغزة

أصدر قرارات &#34;مهمة&#34;.. محافظ سلفيت يترأس اجتماع لجنة الطوارئ المركزية وفرق الرقابة والتفتيش

أصدر قرارات "مهمة".. محافظ سلفيت يترأس اجتماع لجنة الطوارئ المركزية وفرق الرقابة والتفتيش

منوعات

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

مؤلف وملحن أغنية &#34;بلدنا يا حلوة&#34; لعمرو دياب يسخران من &#34;أفيخاي أدرعي&#34;

مؤلف وملحن أغنية "بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب يسخران من "أفيخاي أدرعي"

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

عربي

العراق.. إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان لـ&#34;فرض القانون&#34;

العراق.. إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان لـ"فرض القانون"

كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال بيد &#34;خلية الحرازات&#34;

كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال بيد "خلية الحرازات"

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء

الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى

الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى