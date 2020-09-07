جنين: الشرطة تفض ثماني حفلات زفاف وتغلق ثلاث قاعات للأفراح

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رام الله - دنيا الوطن

فضت الشرطة مساء أمس ثماني حفلات زفاف، وأغلقت ثلاث قاعات للأفراح، وألقت القبض على مغننٍ في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وبناء على معلومات وصلت لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفلات زفاف في المحافظة، على الفور تحركت قوة من الشرطة إلى مكان تنظيمها وقامت بفض ثماني حفلات زفاف وإغلاق ثلاث قاعات للأفراح وقبضت على مغننٍ وذلك لمخالفتهم تعليمات الحكومة القاضية بإيقاف كافة الاحتفالات لحصر انتشار فيروس (كورونا) في محافظات الوطن.



هذا وتناشد الشرطة المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم والسلامة العامة.