شؤون فلسطينية

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للمواطنين في القطاع، مبينة أن صرف المنحة لهذا الشهر سيكون يوم غد الثلاثاء 8 أيلول/ سبتمبر 2020.

واليكم رابط الاستعلام عن المنحة.. من هنــــــا

وحددت التنمية بغزة 200 نقطة صرف تابعة لشركات "الاتصالات، وأريدو، وجوال"، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع المنتفعين عبر رسائل قصيرة من المعرض نفسه، وسيقوم موظف المعرض نفسه بالصرف.

وفيما يلي جميع نقاط توزيع المنحة القطرية 100 دولار في قطاع غزة:

محافظة الشمال :

بيت حانون: 

اليازجي فون 

معرض اليازجي للاجولات 2 


 بيت لاهيا:

 Top speed 

  البحري فون 

  معرض الايمان 2  

  معرض حماده فون 

  معرض نشأت للأتصالات   

 جباليا:

ابو فراس فون 

  الشام فون 

  الوحيدي فون 

  الوليد فون 

  اهلا موبايل  

  جي فون 

  عزيز فون 

  معرض  ريان فون 

  معرض الايمان 

  معرض البدرساوي للاتصالات 3 

  معرض الشامل فون 

  معرض المدهون للاتصالات 

  معرض المستقبل  

  معرض بغداد للاتصالات 

  معرض جباليا - شركة زياد مرتجي خالد حسين عبد صيام الرملاوي  

  معرض سما سنتر للاتصالات 

  معرض صافي للاتصالات 

  معرض صافي3 

  معرض معاذ فون 

محافظة الوسطى:
 البريج:

 ابو عطية  

  المهند للاتصالات 

  معرض الجزيرة موبايل 

  معرض حسام فون 

  معرض صامد فون 

  معرض كمال فون 

  معرض مانو 

  معرض وطن 

الزهراء:

 معرض دبي سنتر 2 

  ملك للانترنت والموبايل 

 الزهراء الإجمالي  

 الزوايدة معرض النادر للاتصالات  

المغازي:

 ابوعطية 

  معرض الشبلي 

  معرض حمزة فون 

  معرض عابد للاتصالات  

 النصيرات:

 بيروت فون 

  معرض احمد فون  

  معرض الباشا 2 

  معرض السلول 

  معرض النصيرات - شركة زياد مرتجي  

  معرض الوسطى 

  معرض سيتي موبايل 

  معرض كرم فون للاتصالات 

  معرض ون مكس للكمبيوتر 

 دير البلح:

 الزريعي للاتصالات 

  المهندس  

  النور 

  جالكسي فون  

  معرض البحيصي للاتصالات 

  معرض الرياطي 

  معرض الشريف للاتصالات 

  معرض جوال المستقبل 

  معرض دير البلح للاتصالات 

  معرض وطن للاتصالات 

 محافظة خانيونس:
القرارة:

 معرض أبو عمار للاتصالات  


بني سهيلا:

 البراء موبايل 

  بني تك 

  قديح للاتصالات 

  كازبلنكا  

  معرض أبو إسحاق  

  مكتب الرقب للصرافة 

خانيونس:

  بال ستور 

  ice phone  

  اطلس موبايل  

  الاصيل  

  الثريا  

  الجاسر موبايل  

  السعيد للصرافة 

  الصرفندي 2 

  المقادمة للصرافة 

  باسل فون 2 

  باسل فون 3 

  باسل فون1 

  زين موبايل 

  شركة عابدين سمارت تك  

  طيبة موبايل 

  معرض ابو حطب للاتصالات 

  معرض اطلس للاتصالات 

  معرض المقادمة للاتصالات 

  معرض جولدن موبايل 

  معرض خانيونس - شركة زياد مرتجي  

  معرض زين 

  معرض عابدين للاتصالات 

  معرض معرض ترحال 

  معرض همساات للاتصالات 

  مكتب سمير لخدمات الجوال 

  مكتب مسلم للخدمات العامة 

  همسات 


 خزاعة: 

معرض قديح 2 

 خزاعة الإجمالي 

 عبسان الكبيرة:

 ابو حمد للاتصالات  

  ازاد للتجارة العامة  

  معرض دردش فون 2 

  معرض دردش للاتصالات 

  معرض راما للاتصالات 


محافظة رفح :

 ابو شرخ  

  بنان فون  

  جباره للصرافة الاجهزه الخلوية 

  سما فون 

  سوفت لاين للصرافة 

  شركة زياد مرتجى واخوانه- فرع رفح 

  محل العنان للاتصالات 

  معرض الاسراء 2 

  معرض الاسراء 3 

  معرض اليمامة للإتصالات 

  معرض برهوم 2 للاتصالات 

  معرض برهوم للاتصالات 

  معرض قشطة الصانع 

  مكتب ابو ابراهيم 

  مكتب ابو قاووش للصرافة 

  مكتب الانور 

  مكتب الحمد للصرافة 

  مكتب الشروق للاتصالات 

  مكتب العودة للصرافة 
 

محافظة غزة:

 احمد اندرويد 

  3 star phone 

  أبو أنس للاتصالات 

  السراج 

  السرحي للاتصالات 

  العاصي فون 

  العيلة فون 

  الفا حمادة 

  المدهون للاتصالات 

  النشار موبايل 

  اليازجي فون 

  اهلا موبايل  

  اهلا موبايل -(استيعاب ضعف العدد) 

  دنيا الموبايل 

  راية فون 

  رنين للاتصالات 

  سلفر فون 

  سناء فون 

  شاومي موبايل 

  شركة احمد القدوة واخوانه 

  شركة احمد محمود الدن -أهلا موبايل 

  شركة المدهون للتجارة العامة 

  شركة زياد مرتجى واخوانه- فرع البلد طاهر شبانة 

  شركة زياد مرتجى واخوانه- فرع الجلاء جعرور محمود سلمان مرتجي 

  شركة زياد مرتجى واخوانه- فرع الميناء 

  شركة محمود الدن وأولاده -أهلا موبايل 

  غسان فون 

  فرع الظافر  - مرتجى 

  كحيل فون 

  مركز عاشور 

  معرض أبو عكر للاتصالات 

  معرض ادهم القدوة للاتصالات 

  معرض الاسراء 

  معرض الاسراء فون 

  معرض البدرساوي للاتصالات 

  معرض البدرساوي للاتصالات 2 

  معرض البراء للاتصالات 

  معرض البسوس للاتصالات 

  معرض الرفيق للاتصالات 

  معرض الزيتون للاتصالات 

  معرض السراج للخدمات العامة 

  معرض الشاطئ 

  معرض الصديق للاتصالات والكمبيوتر 

  معرض الصفطاوي - شركة زياد مرتجي  تامر صلاح أبو حصيرة 

  معرض الفا للاتصالات 

  معرض المغربي - شركة زياد مرتجي سليم باهر عيشان 

  معرض انس فون 

  معرض جوري ستايل 

  معرض جولدن موبايل للاتصالات 

  معرض حرز الله للصرافة 

  معرض خميس القدوة 

  معرض دبي للاتصالات 

  معرض سمارت فون 

  معرض صافي 5 

  معرض صامد للاتصالات  

  معرض صلاح الدين للجوالات 

  معرض عبود فون

معرض فلسطين للاتصالات 

  معرض قطر فون  

  معرض كلاسيك موبايل 

  معرض لايت فون 

  معرض مازن موبي 

  معرض ماكس موبايل 

  معرض محمد القدوه للاتصالات 

  معرض مرتجي برج وطن حازم حسين الرملاوي 

  معرض مشتهى للاتصالات 

  معرض نوكيا للاتصالات 

  معرض هاي لايتس 

  معرض وسيم فون 

  معرض ون تتش للاتصالات 

  معرض يافا - شركة زياد مرتجي محمود العمري 

  معرض يزن للاتصالات 

  مكة فون 

  مكتبة بعلوشة

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