شؤون فلسطينية

اشتية: نحاول الحصول على أموال المقاصة من دون أن تبتزنا إسرائيل

اشتية: نحاول الحصول على أموال المقاصة من دون أن تبتزنا إسرائيل
اشتية خلال جلسة مجلس الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د.محمد اشتية مساء اليوم الاثنين: إن أموال المقاصة هي أموال شعبنا، و"نحاول الحصول عليها من دون أن تبتزنا إسرائيل".

وقال اشتية في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): مررنا بالمرحلة الأصعب من الأزمة التي فرضتها تهديدات الاحتلال بضم أراضينا، وسنتعداها كما تعدينا مراحل صعبة عديدة مرت علينا بصبر شعبنا وإصراره على حقوقه.

وأضاف: "بخصوص أموال المقاصة هي أموال شعبنا ونحاول الحصول عليها من دون أن تبتزنا إسرائيل".

وقال إن الحكومة صادقت خلال جلستها الأسبوعية على إحالة خمسة عطاءات الأدوية ومسلتزمات المختبرات والمستشفيات في وزارة الصحة بقيمة تجاوزت 13 مليون دولار.

كما صادقت على طرح عطاء توليد الطاقة الكهربائية في مكب النفايات في زهرة الفنجان وتشكيل لجنة وزارية للإشراف على العطاء ومتابعة تنفيذه، وعلى جدول التشكيلات للوظائف الحكومية

كما قررت الحكومة تشكيل لجنة لإعداد قانون "منح الإمتياز ومنع الاحتكار"، واعتماد برنامج التوعية الوطني للوقاية من جائحة الكورونا.

كما أعلنت عن مراجعة تقرير الشكاوى الحكومي السنوي للعام 2019 والذي أشار الى قدرة الدوائر الحكومية على معالجة 92% من الشكاوى المتلقاة، والتنسيب الى رئيس دولة فلسطين باعتماد قانون "الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني.".

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