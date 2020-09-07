شؤون فلسطينية

الصحة بغزة ستشرع بتطعيم الأطفال في بعض مراكزها الصحية

الصحة بغزة ستشرع بتطعيم الأطفال في بعض مراكزها الصحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موسى عابد نائب مدير الادارة العامة للرعاية الاولية عن فتح باب بعض المراكز الصحية لتقديم خدمة تطعيم الأطفال في جميع محافظات غزة إبتداءا من صباح بعد غد الاربعاء التاسع من سبتمبر،وجاء ذلك عقب اجتماع تنسيقي مع وكالة الغوث للبدء في العمل بالتدريج في المناطق ذات التصنيف الاصفر والاخضر بحسب تصنيفات وزارة الداخلية.

وأكد عابد أن مراكز الرعاية الاولية ستستمر في تقليص خدماتها الصحية للمواطنين وستقتصر على خدمات التطعيم للاطفال فقط فى المراكز التالية منطقة غزة (مركز شهداء الزيتون، مركز القبة ،مركز الفلاح، و مركز شهداء الدرج) ومنطقة الوسطى مراكز (دير البلح، وادي السلقا،الزوايدة) ومنطقة خان يونس مراكز (بني سهيلا، شهداء خان يونس، القرارة،عبسان الكبيرة) ومنطقة رفح مراكز (شهداء رفح، تل السلطان) ،

ونوه عابد ان مركزي الزوايدة ووادي السلقا سيتم العمل بها بدءا من يوم السبت المقبل، وذلك ضمن الاجراءات الوقائية التي تتبعها وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا.

وأوضح أنه تم تقسيم الاطفال حسب فئاتهم العمرية تفاديا للازدحام ، منوها الى أن تطعيم الأطفال المواليد لمدة يومين من يوم الاربعاء الى الخميس ،والأطفال ممن يبلغون عمر الشهر يتم تطعيمهم يوم السبت فى تاريخ 12، والاطفال عمر الشهرين يومي الاحد والإثنين تاريخ 13+14، وتطعيم الاطفال عمر الأربع شهور يومي الثلاثاء والاربعاء بتاريخ 15+16 ،و التطعيم للاطفال عمر الستة شهور يومي الخميس والسبت تاريخ 17+19 ،والتطعيم للاطفال عمر السنة يومي الاحد والاثنين20+21، أما يومي الثلاثاء والاربعاء بتاريخ 22+23 لتطعيم الاطفال الذين تبلغ أعمارهم العام والنصف .

وأكد أنه في ظل الظروف الحالية فإن الادارة العامة للرعاية الأولية تعمل جاهدة لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع الفئات المجتمعية وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتطعيمات اللازمة، ودون تعريضهم لخطر الإصابة بعدوى (كوفيد-19).

وشدد على أهمية التباعد الجسدى على أن تكون مسافة التباعد أكثر من متر داعيا جميع المواطنين الى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية و مكافحة العدوى .

وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة للمراجعين والموظفين على حد سواء الى جانب التأكيد على ان يرافق الطفل مرافق واحد فقط ،و الالتزام بالمواعيد والتواريخ المحددة للمحافظة على الوقاية والسلامة.

أخبار ذات صلة

حماس: اشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي

حماس: اشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي

جمعية رجال الأعمال تطالب بإغاثة سكان غزة وتقديم المساعدة للمصانع والقطاع الخاص

جمعية رجال الأعمال تطالب بإغاثة سكان غزة وتقديم المساعدة للمصانع والقطاع الخاص

قيادي بـ (حماس): قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة

قيادي بـ (حماس): قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة

الاحتلال يفرج عن قيادي في حماس بعد 20 شهرًا من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن قيادي في حماس بعد 20 شهرًا من الاعتقال

الأردن: ندين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

الأردن: ندين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

جنين: الشرطة تفض ثماني حفلات زفاف وتغلق ثلاث قاعات للأفراح

جنين: الشرطة تفض ثماني حفلات زفاف وتغلق ثلاث قاعات للأفراح

طالع: مجلس الوزراء برئاسة اشتية يصدر عدة قرارات &#34;مهمة&#34;

طالع: مجلس الوزراء برئاسة اشتية يصدر عدة قرارات "مهمة"

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حماس: اشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي

حماس: اشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي

جمعية رجال الأعمال تطالب بإغاثة سكان غزة وتقديم المساعدة للمصانع والقطاع الخاص

جمعية رجال الأعمال تطالب بإغاثة سكان غزة وتقديم المساعدة للمصانع والقطاع الخاص

قيادي بـ (حماس): قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة

قيادي بـ (حماس): قمع الحريات يتعارض مع القانون وينغص أجواء المصالحة

الاحتلال يفرج عن قيادي في حماس بعد 20 شهرًا من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن قيادي في حماس بعد 20 شهرًا من الاعتقال

جنين: الشرطة تفض ثماني حفلات زفاف وتغلق ثلاث قاعات للأفراح

جنين: الشرطة تفض ثماني حفلات زفاف وتغلق ثلاث قاعات للأفراح

الصحة بغزة ستشرع بتطعيم الأطفال في بعض مراكزها الصحية

الصحة بغزة ستشرع بتطعيم الأطفال في بعض مراكزها الصحية

أبو جيش: &#34;العمل&#34; وصندوق التشغيل يوزعان مواد تعقيم على أماكن الحجر الصحي بغزة

أبو جيش: "العمل" وصندوق التشغيل يوزعان مواد تعقيم على أماكن الحجر الصحي بغزة

أصدر قرارات &#34;مهمة&#34;.. محافظ سلفيت يترأس اجتماع لجنة الطوارئ المركزية وفرق الرقابة والتفتيش

أصدر قرارات "مهمة".. محافظ سلفيت يترأس اجتماع لجنة الطوارئ المركزية وفرق الرقابة والتفتيش

منوعات

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

مؤلف وملحن أغنية &#34;بلدنا يا حلوة&#34; لعمرو دياب يسخران من &#34;أفيخاي أدرعي&#34;

مؤلف وملحن أغنية "بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب يسخران من "أفيخاي أدرعي"

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

عربي

العراق.. إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان لـ&#34;فرض القانون&#34;

العراق.. إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان لـ"فرض القانون"

كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال بيد &#34;خلية الحرازات&#34;

كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال بيد "خلية الحرازات"

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء

الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى

الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى