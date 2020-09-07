أصدر قرارات "مهمة".. محافظ سلفيت يترأس اجتماع لجنة الطوارئ المركزية وفرق الرقابة والتفتيش

أصدر قرارات "مهمة".. محافظ سلفيت يترأس اجتماع لجنة الطوارئ المركزية وفرق الرقابة والتفتيش
رام الله - دنيا الوطن
ترأس محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل في دار المحافظة، اليوم، اجتماعاً ضم لجنة الطوارئ المركزية وفرق الرقابة والتفتيش في محافظة سلفيت، حيث تم بحث آخر المستجدات المتعلقة بفيروس (كورونا) وسبل الحد من انتشار الوباء المستجد بالمحافظة.
في بداية الاجتماع رحب اللواء كميل بالحضور ونقل لهم تحيات الرئيس ورئيس الوزراء؛ وأكد على دعم توجه الرئيس في تجسيد الوحدة الوطنية والتي تمثلت مؤخرا في اجتماع قادة فصائل العمل الوطني، مشيرا الى التفاف فعاليات ومؤسسات وجماهير المحافظة حول القيادة الفلسطينية وعلى راسها الرئيس محمود عباس في مواجهة المشاريع التصفوية لقضيتنا وحقوق شعبنا العادلة.
هذا وأكد كميل على ضرورة العمل والالتزام بالتعليمات الصادرة فيما يتعلق باجراءات الرقابه والتشدد للحد من انتشار الفيروس المستجد في المحافظة؛ محذرا من خطورة عدم الالتزام بالبرتوكولات الصحيه والتعليمات واقامة التجمعات والأعراس؛ وبين ان منع هذه التجمعات وهذا التشدد ليس حبا بالتضييق على المواطنين وانما الهدف منه حماية الاهالي والحفاظ على حياتهم.
وشدد محافظ سلفيت على ضرورة الالتزام من قبل الموظفين في المؤسسات الرسمية والاهلية والهيئات المحلية بسبل السلامة العامة واجراءات الوقاية من الفيروس.
2- مخالفة اي شخص لا يرتدي الكمامة خارج المنزل.
3- عدم استقبال اي مواطن في المؤسسات الرسمية والاهلية والهيئات المحلية لا يرتدي الكمامة.
4- تكثيف عمل لجان التفتيش للرقابة على المنشأت والمحلات التجارية والاسواق والعمل على تحرير مخالفات بحق غير الملتزمين بالبروتوكولات.
5- منع الموظفين وأسرهم من المشاركة بالأعراس وبيوت العزاء واي تجمعات مخالفة للقانون.
6- على لجان الطوارئ الفرعية تقديم ما يلزم من مواد تعقيم أو طرود غذائية للأفراد والعائلات التي تخضع للحجر وتعاني اوضاعا اقتصادية صعبة.
7- تشكيل لجان تعبئة وارشاد منبثقة عن لجان الطوارئ المحليه وكذلك لجنة تعبئة وارشاد مركزية منبثقة عن فريق الطوارئ.
8- وضع يافطات ارشادية وتثقيفية في كافة الاماكن بالمحافظة.
9- العمل على نشر متطوعين في الشوارع مرتبطين بلجنة التعبئة والارشاد لممارسة دور التعبئة الميدانية.
10- يتم احتساب ايام الحجر لأي موظف مخالط خارج اطار العائلة اوالعمل من رصيد اجازاته.
11- تعزيز الاجراءات الوقائية والامنية داخل مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي.
12- منع استقبال اي شخص من المناطق الموبوءة في المؤسسات الرسمية او الاهلية.
13- متابعة الحالات المحجورة منزليا من قبل جهات الاختصاص ورؤساء واعضاء لجان الطوارئ المحليه.
14- تعزيز ومضاعفة الكادر الطبي العامل في مجال مكافحة فيروس (كورونا).
15- تشكيل فريق خاص مهمته مراقبة المؤسسات غير الملتزمة بالبروتوكولات الصحية المعلنة.
ترأس محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل في دار المحافظة، اليوم، اجتماعاً ضم لجنة الطوارئ المركزية وفرق الرقابة والتفتيش في محافظة سلفيت، حيث تم بحث آخر المستجدات المتعلقة بفيروس (كورونا) وسبل الحد من انتشار الوباء المستجد بالمحافظة.
في بداية الاجتماع رحب اللواء كميل بالحضور ونقل لهم تحيات الرئيس ورئيس الوزراء؛ وأكد على دعم توجه الرئيس في تجسيد الوحدة الوطنية والتي تمثلت مؤخرا في اجتماع قادة فصائل العمل الوطني، مشيرا الى التفاف فعاليات ومؤسسات وجماهير المحافظة حول القيادة الفلسطينية وعلى راسها الرئيس محمود عباس في مواجهة المشاريع التصفوية لقضيتنا وحقوق شعبنا العادلة.
هذا وأكد كميل على ضرورة العمل والالتزام بالتعليمات الصادرة فيما يتعلق باجراءات الرقابه والتشدد للحد من انتشار الفيروس المستجد في المحافظة؛ محذرا من خطورة عدم الالتزام بالبرتوكولات الصحيه والتعليمات واقامة التجمعات والأعراس؛ وبين ان منع هذه التجمعات وهذا التشدد ليس حبا بالتضييق على المواطنين وانما الهدف منه حماية الاهالي والحفاظ على حياتهم.
وشدد محافظ سلفيت على ضرورة الالتزام من قبل الموظفين في المؤسسات الرسمية والاهلية والهيئات المحلية بسبل السلامة العامة واجراءات الوقاية من الفيروس.
وأشاد بجهود طواقم الصحة والطب الوقائي ولجان الطوارئ الفرعية والتزام المساجد والمصلين بالتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص. حيث خرجت لجنة الطوارئ بعدد من القرارات أهمها:-
1- التأكيد على ضرورة التشدد بالتعليمات المتعلقة بالاعراس وبيوت العزاء ومنعها بشكل مطلق.
1- التأكيد على ضرورة التشدد بالتعليمات المتعلقة بالاعراس وبيوت العزاء ومنعها بشكل مطلق.
2- مخالفة اي شخص لا يرتدي الكمامة خارج المنزل.
3- عدم استقبال اي مواطن في المؤسسات الرسمية والاهلية والهيئات المحلية لا يرتدي الكمامة.
4- تكثيف عمل لجان التفتيش للرقابة على المنشأت والمحلات التجارية والاسواق والعمل على تحرير مخالفات بحق غير الملتزمين بالبروتوكولات.
5- منع الموظفين وأسرهم من المشاركة بالأعراس وبيوت العزاء واي تجمعات مخالفة للقانون.
6- على لجان الطوارئ الفرعية تقديم ما يلزم من مواد تعقيم أو طرود غذائية للأفراد والعائلات التي تخضع للحجر وتعاني اوضاعا اقتصادية صعبة.
7- تشكيل لجان تعبئة وارشاد منبثقة عن لجان الطوارئ المحليه وكذلك لجنة تعبئة وارشاد مركزية منبثقة عن فريق الطوارئ.
8- وضع يافطات ارشادية وتثقيفية في كافة الاماكن بالمحافظة.
9- العمل على نشر متطوعين في الشوارع مرتبطين بلجنة التعبئة والارشاد لممارسة دور التعبئة الميدانية.
10- يتم احتساب ايام الحجر لأي موظف مخالط خارج اطار العائلة اوالعمل من رصيد اجازاته.
11- تعزيز الاجراءات الوقائية والامنية داخل مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي.
12- منع استقبال اي شخص من المناطق الموبوءة في المؤسسات الرسمية او الاهلية.
13- متابعة الحالات المحجورة منزليا من قبل جهات الاختصاص ورؤساء واعضاء لجان الطوارئ المحليه.
14- تعزيز ومضاعفة الكادر الطبي العامل في مجال مكافحة فيروس (كورونا).
15- تشكيل فريق خاص مهمته مراقبة المؤسسات غير الملتزمة بالبروتوكولات الصحية المعلنة.
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