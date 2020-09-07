أصدر قرارات "مهمة".. محافظ سلفيت يترأس اجتماع لجنة الطوارئ المركزية وفرق الرقابة والتفتيش



في بداية الاجتماع رحب اللواء كميل بالحضور ونقل لهم تحيات الرئيس ورئيس الوزراء؛ وأكد على دعم توجه الرئيس في تجسيد الوحدة الوطنية والتي تمثلت مؤخرا في اجتماع قادة فصائل العمل الوطني، مشيرا الى التفاف فعاليات ومؤسسات وجماهير المحافظة حول القيادة الفلسطينية وعلى راسها الرئيس محمود عباس في مواجهة المشاريع التصفوية لقضيتنا وحقوق شعبنا العادلة.



هذا وأكد كميل على ضرورة العمل والالتزام بالتعليمات الصادرة فيما يتعلق باجراءات الرقابه والتشدد للحد من انتشار الفيروس المستجد في المحافظة؛ محذرا من خطورة عدم الالتزام بالبرتوكولات الصحيه والتعليمات واقامة التجمعات والأعراس؛ وبين ان منع هذه التجمعات وهذا التشدد ليس حبا بالتضييق على المواطنين وانما الهدف منه حماية الاهالي والحفاظ على حياتهم.

وشدد محافظ سلفيت على ضرورة الالتزام من قبل الموظفين في المؤسسات الرسمية والاهلية والهيئات المحلية بسبل السلامة العامة واجراءات الوقاية من الفيروس.





وأشاد بجهود طواقم الصحة والطب الوقائي ولجان الطوارئ الفرعية والتزام المساجد والمصلين بالتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص. حيث خرجت لجنة الطوارئ بعدد من القرارات أهمها:-



1- التأكيد على ضرورة التشدد بالتعليمات المتعلقة بالاعراس وبيوت العزاء ومنعها بشكل مطلق.



2- مخالفة اي شخص لا يرتدي الكمامة خارج المنزل.



3- عدم استقبال اي مواطن في المؤسسات الرسمية والاهلية والهيئات المحلية لا يرتدي الكمامة.



4- تكثيف عمل لجان التفتيش للرقابة على المنشأت والمحلات التجارية والاسواق والعمل على تحرير مخالفات بحق غير الملتزمين بالبروتوكولات.



5- منع الموظفين وأسرهم من المشاركة بالأعراس وبيوت العزاء واي تجمعات مخالفة للقانون.



6- على لجان الطوارئ الفرعية تقديم ما يلزم من مواد تعقيم أو طرود غذائية للأفراد والعائلات التي تخضع للحجر وتعاني اوضاعا اقتصادية صعبة.



7- تشكيل لجان تعبئة وارشاد منبثقة عن لجان الطوارئ المحليه وكذلك لجنة تعبئة وارشاد مركزية منبثقة عن فريق الطوارئ.

8- وضع يافطات ارشادية وتثقيفية في كافة الاماكن بالمحافظة.

9- العمل على نشر متطوعين في الشوارع مرتبطين بلجنة التعبئة والارشاد لممارسة دور التعبئة الميدانية.



10- يتم احتساب ايام الحجر لأي موظف مخالط خارج اطار العائلة اوالعمل من رصيد اجازاته.



11- تعزيز الاجراءات الوقائية والامنية داخل مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي.



12- منع استقبال اي شخص من المناطق الموبوءة في المؤسسات الرسمية او الاهلية.



13- متابعة الحالات المحجورة منزليا من قبل جهات الاختصاص ورؤساء واعضاء لجان الطوارئ المحليه.



14- تعزيز ومضاعفة الكادر الطبي العامل في مجال مكافحة فيروس (كورونا).



15- تشكيل فريق خاص مهمته مراقبة المؤسسات غير الملتزمة بالبروتوكولات الصحية المعلنة.



رام الله - دنيا الوطنترأس محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل في دار المحافظة، اليوم، اجتماعاً ضم لجنة الطوارئ المركزية وفرق الرقابة والتفتيش في محافظة سلفيت، حيث تم بحث آخر المستجدات المتعلقة بفيروس (كورونا) وسبل الحد من انتشار الوباء المستجد بالمحافظة.