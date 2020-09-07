الكيلة: اكتشاف 180 إصابة جديدة يعني أن هناك انتشاراً فيروسياً كبيراً بالقطاع









خاص - دنيا الوطنقالت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة، اليوم الاثنين: إن الوضع الصحي في قطاع غزة مقلق، خاصة بعد تسجيل 180 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.وأضافت في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": أن انتشار الفيروس اليوم كبيراً، 180 حالة يعني أن هناك انتشاراً فيروسياً كبيراً في القطاع، وهذا ما يقلقنا.وتابع: لكن هناك استراتيجيات تم اتخاذها للتخفيف من انتشار فيروس (كورونا) ومن أجل احتوائه.وكان المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، قال اليوم الإثنين: إن الإصابات تتركز حالياً بين المخالطين والمراجعين للخدمات الصحية.وأضاف القدرة في تصريحات صحفية، خلال الساعات الماضية تم إجراء 1857 فحص مخبري حيث تم تسجيل 182 إصابة في محافظات القطاع، مبينا أن محافظة الشمال تصدرت عدد المصابين حيث سجلت 125 إصابة تليها مدينة غزة 49 إصابة.