الصحة بغزة: الإصابات تتركز حالياً بين المخالطين والمراجعين للخدمات الصحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، اليوم الإثنين، إن الإصابات تتركز حالياً بين المخالطين والمراجعين للخدمات الصحية.



وأضاف القدرة في تصريحات صحفية، خلال الساعات الماضية تم إجراء 1857 فحص مخبري حيث تم تسجيل 182 إصابة في محافظات القطاع، مبينا أن محافظة الشمال تصدرت عدد المصابين حيث سجلت 125 إصابة تليها مدينة غزة 49 إصابة.



وبشأن إجراءات السلامة القيود، بيّن أن هناك إجراءات متوازنة من حيث تخفيف القيود على حركة المواطنين في عدد من المناطق، وإغلاق العديد من البؤر الوبائية في قطاع غزة.



وشدد القدرة على أن قطاع غزة يحتاج للمزيد من الأدوية حيث نسبة العجز لـ45%، وهناك قطاعات بالصحة تأثرت بشكل كبير من نسبة العجز.