البرش: شاحنات الأدوية التي جاءت من رام الله مقدمة من الجالية الفلسطينية في تشيلي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش: إن زيارة وزيرة الصحة مي الكيلة تفقدية للواقع الصحي والدوائي، حيث أطلعتنا على تجربتها في الضفة الغربية وكيف جابهت الوباء والسيناريوهات التي عملت بها.



وأكد البرش، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) أن الوزيرة تاكيلة أصدرت قرارًا بناء مستشفى الحياة المتخصص لمرضى السرطان في قطاع غزة.



وفي سياق آخر، ذكر أن منحة وزارة الصحة برام الله عبارة عن شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والكمامات وغير ذلك مقدمة من الجالية الفلسطينية في تشيلي.



وتساءل البرش: أين نصيب غزة من المنح التي حصلت عليها الصحة برام الله والتي تبلغ 60 مليون دولار؟، فما وصل غزة 2 مليون دولار فقط من حصة غزة من القطاع الدوائي، والمنحة التركية والاندونيسية الإمبراطور الياباني لم تحصل غزة على حصتها كاملة.